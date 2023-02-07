Бюлетень SBS новин - 7-02-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainan

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7-02-2023. Про найважливіші події в Австралії, Україні та світі. Трагедія у Туреччині та Сирії - загинуло щонайменше до 3 тисяч осіб після двох землетрусів. Прем'єр-міністр Нової Зеландії відвідує сьогодні Австралію. Війна в Україні. Австралійський комісар з питань електронної безпеки оприлюднив цифри, які він описує як тривожні, що свідчить про зростаючу стурбованість користувачів Інтернетом... Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

"Зелені" мають намір підтримати цьогорічний референдум щодо голосу корінних народів у парламенті, - лідер партії Адам Бандт підтвердив це рішення після партійної наради.

Колишній Прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт приєднався до правління дослідницького центру під назвою "Фонд політики глобального потепління".

Другий великий землетрус силою 7,8 бала обрушився на частини північної Туреччини та Сирії, підземні поштовхи навіть відчувалися в Лівані, на Кіпрі, в Єгипті та Греції. Рятувальні операції все ще тривають у важко постраждалих Туреччині та Сирії, оскільки люди шукають тих, хто вижив, під завалами зруйнованих будівель.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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