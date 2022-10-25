SBS новини українською - 25/10/2022

Ріші Сунак зустрінеться з королем Карлом III сьогодні 25/10, щоб принести присягу як новий прем'єр-міністр Великобританії, перший індійський корінь.

Колишній скарбник змінив Ліз Трасс на цій посаді, ставши лідером Консервативної партії без голосування після того, як його єдина суперниця Пенні Мордаунт знялася з перегонів.

Ставши третім прем'єр-міністром менш ніж за два місяці, пан Сунак стикається з низкою жахливих економічних проблем і обіцяє знову об'єднати свою роздроблену партію.