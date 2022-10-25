SBS новини українською - 25/10/2022

Highlights
- Ріші Сунак стане наступним прем'єр-міністром Великобританії...
- Федеральний бюджет лейбористів буде прийнято сьогодні ввечері
- Новий звіт закликає до більшої різноманітності в австралійській політиці...
- Тренер «Селтика» розповів про майбутнє своєї команди.
- Колишній капітан Австралійського тестового крикету Тім Пейн відкрив скандали.
- Ріші Сунак зустрінеться з королем Карлом III сьогодні 25/10, щоб принести присягу як новий прем'єр-міністр Великобританії, перший індійський корінь.
Колишній скарбник змінив Ліз Трасс на цій посаді, ставши лідером Консервативної партії без голосування після того, як його єдина суперниця Пенні Мордаунт знялася з перегонів.
Ставши третім прем'єр-міністром менш ніж за два місяці, пан Сунак стикається з низкою жахливих економічних проблем і обіцяє знову об'єднати свою роздроблену партію.
- У Сполучених Штатах двом чоловікам, яких підозрюють як співробітників китайської розвідки, висунули звинувачення у спробі перешкоджати кримінальному розслідуванню китайського технологічного гіганта Huawei.
- У США попереджають про серйозні наслідки, якщо Росія вирішить застосувати ядерну силу в Україні.
- Повені продовжують мучити Новий Південний Уельс, і державні служби з надзвичайних ситуацій тепер включають Південне узбережжя до своїх пріоритетів.
- Повені все ще впливають на штат Вікторія, у сильно постраждалому місті Ечука ведуться суперечки про те, як позбутися паводкової води