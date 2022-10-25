SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською - 25/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS українською

SBS українською Source: SBS / SBS Ukrainian

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 25 October 2022 at 1:27pm
By Julien Oeuillet
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Президент України Володимир Зеленський у промові щодо війни з Росією зайняв категоричну позицію, назвавши Москву «лише лапою», чий «потенціал втрачається». У США попереджають про серйозні наслідки, якщо Росія вирішить застосувати ядерну силу в Україні.

Published 25 October 2022 at 1:27pm
By Julien Oeuillet
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Highlights
  • Ріші Сунак стане наступним прем'єр-міністром Великобританії...
  • Федеральний бюджет лейбористів буде прийнято сьогодні ввечері
  • Новий звіт закликає до більшої різноманітності в австралійській політиці...
  • Тренер «Селтика» розповів про майбутнє своєї команди.
  • Колишній капітан Австралійського тестового крикету Тім Пейн відкрив скандали.
  • Ріші Сунак зустрінеться з королем Карлом III сьогодні 25/10, щоб принести присягу як новий прем'єр-міністр Великобританії, перший індійський корінь.
    Колишній скарбник змінив Ліз Трасс на цій посаді, ставши лідером Консервативної партії без голосування після того, як його єдина суперниця Пенні Мордаунт знялася з перегонів.
    Ставши третім прем'єр-міністром менш ніж за два місяці, пан Сунак стикається з низкою жахливих економічних проблем і обіцяє знову об'єднати свою роздроблену партію.
  • У Сполучених Штатах двом чоловікам, яких підозрюють як співробітників китайської розвідки, висунули звинувачення у спробі перешкоджати кримінальному розслідуванню китайського технологічного гіганта Huawei.
  • У США попереджають про серйозні наслідки, якщо Росія вирішить застосувати ядерну силу в Україні.
  • Повені продовжують мучити Новий Південний Уельс, і державні служби з надзвичайних ситуацій тепер включають Південне узбережжя до своїх пріоритетів.
  • Повені все ще впливають на штат Вікторія, у сильно постраждалому місті Ечука ведуться суперечки про те, як позбутися паводкової води
Share

Latest podcast episodes

2022-10-16-11.46.26.jpg

Пласт у місті Сідней відзначив свято Покрови Пресвятої Богородиці

Глава МАГАТЕ Гроссі в Києві

Україна сьогодні - 25/10/2022

Хорхе Арош є генеральним директором Служби лікування та реабілітації постраждалих від катувань і травм Нового Уельсу(SBS).jpg

ООН стверджує, що Австралія "не виконує зобов'язань" щодо прав ув'язнених

Повінь у селі Ечука(AAP).jpg

Жителі прикордоння об’єдналися проти підйому паводкових вод