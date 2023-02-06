Бюлетень SBS новин - 6-02-2023

Бюро метеорології попереджає, що в найближчі три дні біля берегової лінії в північній частині штату Квінсленд утвориться тропічний циклон.





Штат Вікторія зафіксував найбільшу кількість смертей від самогубства за більш ніж двадцять років.





Вартість життя та референдум "Голос корінних народів" домінуватимуть у федеральному парламентському порядку денному, коли усі парламентарі повернуться до столиці країни.





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