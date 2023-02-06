Бюлетень SBS новин - 6-02-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainan

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6-02-2023. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі. Гральні машини-автомати у Новій Південній Валії стануть безготівковими через п'ять років. Україна все ще сподівається отримати літаки від країн-партнерів. Лісові пожежі в південній частині Чилі стали причиною загибелі двадцяти чотирьох осіб... Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Бюро метеорології попереджає, що в найближчі три дні біля берегової лінії в північній частині штату Квінсленд утвориться тропічний циклон.

Штат Вікторія зафіксував найбільшу кількість смертей від самогубства за більш ніж двадцять років.

Вартість життя та референдум "Голос корінних народів" домінуватимуть у федеральному парламентському порядку денному, коли усі парламентарі повернуться до столиці країни.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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