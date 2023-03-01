SBS Українською: акценти з радіопрограми за 23 -02-23





Війна, тренування, змагання і олімпійські надії славної волинянки Ірини Климець

Olympic Ukrainian hammer thrower Iryna Klymets from Lutsk. Supplied by Iryna Klymets. Українська легкоатлетка Ірина Климець у ці дні перебуває у Мельбурні, дякуючи австралійцям-спонсорам, зокрема і відомому австралійському тренерові з легкої атлетики Matt Horneman.





Війна 2014 -2023: світове українство і міжнародне співтовариство

Stefan Romaniw, OAM Source: SBS / SBS Ukrainian "365 DAYS of RUSSIA'S full-scale INVASION. 9 years of war against Ukraine". "365 днів у війні, що триває 9 років..." Ось такi лейтмотиви Світового Конґресу Українців у рамцях відзначення трагічної річниці широкомасштабного військового вторгнення російських збройних сил на подальші українські землі, опісля захоплення ними частини Донбасу та анексії Криму. Про це і йде мова у бесіді Богдана Рудницького із паном Стефаном Романівим, Першим віцепрезидентом Світового Конґресу Українців та Співголовою Союзу Українських Організацій Австралії...





Харків. Страхітлива війна, що руйнує усе...

Заслуженa артистка України Елеонора Джулік. Credit: Supplied by Eleonora Julik.



Війна 2014 - 2023 і українські волонтери: усе - в ім'я Перемоги

Сергій Притула – відомий в Україні та поза її межами волонтер та засновник благодійного фонду, що допомагає українській армії, а також потребуючим і постраждалим через бойові дії. У мирному житті Сергій був не менш відомим телевізійним ведучим, а з початком повнономасштабного російського військового вторгнення на українські землі зосередився на волонтерській діяльності...



У розмові з журналісткою Ольгою Гашко пан Притула згадує рік війни та ділиться своїми поглядами на ситуацію, потребу помочі Україні, зокрема у цій страхітливій війні, що почалася 2014-го року й особливої жорстокості набрала рік тому...





Serhiy Prytula is a well-known Ukrainian TV presenter. He has been volunteering for the Ukrainian army since 2014 when Russia began occupying Crimea and Donbas. In 2020, during the coronavirus pandemic, Serhiy Prytula established a Charitable Foundation to help in non-military areas. And from February 2022, due to the full-scale offensive of Russia, Serhiy Prytula used the resources of his Foundation to support the military. Credit: Serhiy Prytula Foundation.

Свідок війни. «Я розбудила дочку, сказала треба збирати речі, почалася війна»

Діана Лепетинська Діана Лепетинська приїхала в Аделаїду майже рік тому. Проте 24 лютого 2022 року вона була в Києві. У цьому подкасті Діана ділиться своїми спогадами про день нападу Росії на Україну і подорож із дочкою та собакою в Австралію.





"Станція добра" - там де найважче

«Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!» Т.Г.Шевченко



Саме ці слова приходять на думку після бесіди з Оленою Максименко, співзасновницею волонтерської організації "Станція Добра". В нашій розмові ми обговорили напрямки діяльності волонтерської організації та нагальні потреби котрі потрібно вирішувати нашим безстрашним помічницям та помічникам на передовій та в тилу.





Перехід від SBS Радіо до SBS Audio. SBS Audio транслюватиметься загалом 63 мовами у наступне 5-річчя. Інформація з останнього перепису населення показує, що 5,6 мільйона австралійців зараз розмовляють вдома іншою мовою, ніж англійською.







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