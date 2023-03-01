SBS Українською: акценти з радіопрограми за 23 -02-23

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SBS Ukrainian / SBS Українською - завжди актуальні теми. Інтерв'ю, репортажі, розповіді про життя-буття на 5-му континенті планети й щоденні вістки з Австралії, України та з інших країн світу... Багато важливого і цікавого є тут: sbs.com.au/language/ukrainian


Війна, тренування, змагання і олімпійські надії славної волинянки Ірини Климець

Olympic Ukrainian hammer thrower Iryna Klymets from Lutsk.jpg
Olympic Ukrainian hammer thrower Iryna Klymets from Lutsk. Supplied by Iryna Klymets.
Українська легкоатлетка Ірина Климець у ці дні перебуває у Мельбурні, дякуючи австралійцям-спонсорам, зокрема і відомому австралійському тренерові з легкої атлетики Matt Horneman. 

Війна 2014 -2023: світове українство і міжнародне співтовариство

Stefan Romaniw, OAM.
Stefan Romaniw, OAM Source: SBS / SBS Ukrainian
"365 DAYS of RUSSIA'S full-scale INVASION. 9 years of war against Ukraine". "365 днів у війні, що триває 9 років..." Ось такi лейтмотиви Світового Конґресу Українців у рамцях відзначення трагічної річниці широкомасштабного військового вторгнення російських збройних сил на подальші українські землі, опісля захоплення ними частини Донбасу та анексії Криму. Про це і йде мова у бесіді Богдана Рудницького із паном Стефаном Романівим, Першим віцепрезидентом Світового Конґресу Українців та Співголовою Союзу Українських Організацій Австралії...

Харків. Страхітлива війна, що руйнує усе...

Заслуженa артистка України Елеонора Джулік.jpg
Заслуженa артистка України Елеонора Джулік. Credit: Supplied by Eleonora Julik.

Війна 2014 - 2023 і українські волонтери: усе - в ім'я Перемоги

Сергій Притула – відомий в Україні та поза її межами волонтер та засновник благодійного фонду, що допомагає українській армії, а також потребуючим і постраждалим через бойові дії. У мирному житті Сергій був не менш відомим телевізійним ведучим, а з початком повнономасштабного російського військового вторгнення на українські землі зосередився на волонтерській діяльності...
У розмові з журналісткою Ольгою Гашко пан Притула згадує рік війни та ділиться своїми поглядами на ситуацію, потребу помочі Україні, зокрема у цій страхітливій війні, що почалася 2014-го року й особливої жорстокості набрала рік тому...

Serhiy Prytula used the resources of his Foundation to support the military.JPG
Serhiy Prytula is a well-known Ukrainian TV presenter. He has been volunteering for the Ukrainian army since 2014 when Russia began occupying Crimea and Donbas. In 2020, during the coronavirus pandemic, Serhiy Prytula established a Charitable Foundation to help in non-military areas. And from February 2022, due to the full-scale offensive of Russia, Serhiy Prytula used the resources of his Foundation to support the military. Credit: Serhiy Prytula Foundation.

Свідок війни. «Я розбудила дочку, сказала треба збирати речі, почалася війна»

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Діана Лепетинська
Діана Лепетинська приїхала в Аделаїду майже рік тому. Проте 24 лютого 2022 року вона була в Києві. У цьому подкасті Діана ділиться своїми спогадами про день нападу Росії на Україну і подорож із дочкою та собакою в Австралію.

"Станція добра" - там де найважче

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«Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!» Т.Г.Шевченко
Саме ці слова приходять на думку після бесіди з Оленою Максименко, співзасновницею волонтерської організації "Станція Добра". В нашій розмові ми обговорили напрямки діяльності волонтерської організації та нагальні потреби котрі потрібно вирішувати нашим безстрашним помічницям та помічникам на передовій та в тилу.

Перехід від SBS Радіо до SBS Audio. SBS Audio транслюватиметься загалом 63 мовами у наступне 5-річчя. Інформація з останнього перепису населення показує, що 5,6 мільйона австралійців зараз розмовляють вдома іншою мовою, ніж англійською.
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Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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