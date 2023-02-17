Бюлетень SBS новин - 17-02-2023

https://www.sbs.com.au/language/ukrainian/uk

SBS українською - sbs.com.au/language/ukrainian Source: SBS / SBS Ukrainian

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17-02-2023. Бюлетень SBS новин - про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу у світ цього радіосеґмента SBS Українською. Нормальні умови для праці відновилися в будинку парламенту в Канберрі після того, як поліція відреагувала на підозрілу загрозу. Війна в Україні. Голова Резервного банку продовжує захищати рішення банку агресивно піднімати процентні ставки для боротьби з інфляцією. More News: sbs.com.au/language/ukrainian

Головний лікар Австралії каже, що федеральні чиновники зі служби охорони здоров'я розробляють національну стратегію боротьби з випадками тривалого COVID.

Близько 100 експертів зустрілися в Канберрі на всеціональному саміті Федерального уряду в рамках перегляду політики в країні щодо розвитку раннього дитинства.

Австралійська податкова служба (ATO) та Федеральна поліція Австралії заявляють, що досягли значного прогресу в боротьбі з шахрайством та фінансовими злочинами.

Прем'єр Нової Південної Валії Домінік Перроттей заявив, що підтримає заборону гей-конверсійної терапії, протягом наступної каденції парламенту, незалежно від того, хто буде при владі, опісля березневих виборів у НПВ.

Квінслендський і Федеральний уряди оголосили про знакову угоду про семимільярдне фінансування для підготовки місць на проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в Брізбені-2032.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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