Бюлетень SBS новин - 16-03-2023

Віце-прем'єр Південної Австралії та міністр у справах корінних народів представлять свою модель щодо "голосу корінних народів", у робочій групі щодо майбутнього референдуму, перш, ніж вони нададуть свою остаточну пораду.
У звіті про газ за 2023 рік, опублікованому сьогодні, передбачається, що видобуток газу задовольнить попит клієнтів у центральній та східній Австралії. Але він стверджує, що ризики поставок залишаються в південних штатах, оскільки видобуток газу знижується, особливо у Вікторії, де, за прогнозами, видобуток скоротиться майже вдвічі до 2027 року.
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