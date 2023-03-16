Бюлетень SBS новин - 16-03-2023

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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16-03-2023. Про найважливіше із потоку новин в Австралії, Україні та світі на час виходу радіовісника новин SBS Українською. Міністр оборони Aвстралії Річард Марлз каже, що критика Пола Кітінґа щодо угоди з підводними човнами AUKUS не похитнула довіру уряду до механізму безпеки. Пан Кітінг розкритикував вартість програми і назвав її найгіршим міжнародним рішенням Австралії з часів призовної політики Першої світової війни. ACOSS хоче, щоб допомога з безробіття була підвищена щонайменше до 76 доларів на день у порівнянні з поточними 48 доларами. Рівень безробіття в Австралії за лютий знизився на 0,2 відсотка Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Віце-прем'єр Південної Австралії та міністр у справах корінних народів представлять свою модель щодо "голосу корінних народів", у робочій групі щодо майбутнього референдуму, перш, ніж вони нададуть свою остаточну пораду.

У звіті про газ за 2023 рік, опублікованому сьогодні, передбачається, що видобуток газу задовольнить попит клієнтів у центральній та східній Австралії. Але він стверджує, що ризики поставок залишаються в південних штатах, оскільки видобуток газу знижується, особливо у Вікторії, де, за прогнозами, видобуток скоротиться майже вдвічі до 2027 року.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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