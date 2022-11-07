Україна сьогодні - 7/11/2022

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з Володимиром Зеленським, де повідомила Президента України про представлення наступного тижня програми фінансової допомоги на 2023 рік. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії. Програма допомоги передбачає фінансування українського бюджету у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць, що в загальному становить до 18 млрд євро. Обидва лідери визнали важливість забезпечення передбачуваного та регулярного фінансування основних функцій держави. Підтримка у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС. Президент фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку. Лідери також обговорили важливість забезпечення експорту української сільськогосподарської продукції у світ.





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