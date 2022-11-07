SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні - 7/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Anyone who helps Russia prolong the war should bear responsibility for the consequences along with it - address by the President of Ukraine..png

Anyone who helps Russia prolong the war should bear responsibility for the consequences along with it - address by the President of Ukraine. Credit: The Presidential Office of Ukraine.

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Published 7 November 2022 at 1:18pm
By Viktoriia Berezka
Source: SBS

7/11/2022 . Добірка новин із героїчної України. Звернення Президента України. Воїни ЗСУ завдали 18 ударів по позиціях російських окупантів. Армія РФ активно використовує безпілотники для ведення повітряної розвідки, йдеться в зведенні Генерального штабу ввечері 6 листопада. Українські військові знищили російський склад із боєприпасами в окупованому Скадовському районі на Херсонщині, повідомило оперативне командування «Південь». Більше тут: sbs.com.au/ukrainian

Published 7 November 2022 at 1:18pm
By Viktoriia Berezka
Source: SBS
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з Володимиром Зеленським, де повідомила Президента України про представлення наступного тижня програми фінансової допомоги на 2023 рік. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії. Програма допомоги передбачає фінансування українського бюджету у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць, що в загальному становить до 18 млрд євро. Обидва лідери визнали важливість забезпечення передбачуваного та регулярного фінансування основних функцій держави. Підтримка у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС. Президент фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні, особливо взимку. Лідери також обговорили важливість забезпечення експорту української сільськогосподарської продукції у світ.

Більше новин є тут:
sbs.com.au/ukrainian



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