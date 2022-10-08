SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні- 08/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Війна в Україні

Українські військовослужбовці стріляють із трофейної російської 152,4-мм гаубиці «Мста-Б» на передовій поблизу міста Куп’янськ Харківської області, Україна, 06 жовтня 2022 року під час російського військового вторгнення. Source: EPA / SERGEY KOZLOV/EPA/AAP Image

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Published 8 October 2022 at 11:40am, updated 8 October 2022 at 12:24pm
By Liudmyla Pavlenko
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

Чергове звернення президента України В. Зеленського до лідерів Європейського Союзу.

Published 8 October 2022 at 11:40am, updated 8 October 2022 at 12:24pm
By Liudmyla Pavlenko
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
  • Прогнози американських експертів що до завершення війни.
  • Впровадження міжнародних програм з тренування українських військових продожується.
  • Херсонська область поступово звільняється від загарбників.
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