Україна сьогодні - 1/10/2022

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Володимир Зеленський відвідав меморіал Бабин Яр у 81-у річницю розстрілу

Президент України Володимир Зеленський у четвер (29 вересня 2022 року) відвідав меморіал Бабин Яр у Києві, у 81-у річницю розстрілу нацистами понад 30 тисяч євреїв. Credit: Office of the President of Ukraine/Cover Images/AAP Image

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Published 1 October 2022 at 2:26pm
By Liudmyla Pavlenko
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

Підсумки 219-ї доби героїчної оборони України. Президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове державне фінансування, який передбачає виділення Україні 12,3 млрд доларів фінансової допомоги, таким чином дозволяючи уникнути призупинення роботи державних установ у країні. Про це повідомляє прес-служба Білого дому. Закон передбачає асигнування федеральним агентствам на 2023 фінансовий рік, який починається 1 жовтня.

Published 1 October 2022 at 2:26pm
By Liudmyla Pavlenko
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
  • Україна подала заявку на вступ до НАТО.
  • Розповіді очевидців щодо примусового голосування на окупованих територіях.
  • Відповідь президента України Володимира Зеленського що до запропунованих перемовин з Росією.
  • Екстерне засідання Ради Безпеки ООН відносно ядерих погроз Росії.
  • Втрати російських військових станом на 1.10.2022.
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