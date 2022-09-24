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Україна сьогодні - 24/09/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Російсько-український конфлікт

Добровольці батальйону імені Джохара Дудаєва чекають зі зброєю під час навчань у Київській області, Україна, 17 вересня 2022 року. Батальйон складається переважно з чеченських добровольців, які брали участь у двох чеченських війнах і приєдналися до захисту України від Росії вторгнення. Більшість бійців батальйону імені Джохара Дудаєва брали участь у визволенні міста Ізюм під час нещодавнього стрімкого контрнаступу Збройних сил України в Харківській області. EPA/РОМАН ПИЛІПЕЙ Source: AAP / ROMAN PILIPEY/EPA

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Published 24 September 2022 at 2:12pm
By Liudmyla Pavlenko
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

У місті Ізюм завершено ексгумацію тіл. МЗС України повідомило тимчасово повіреного у справах Ірану в Україні про рішення позбавити акредитації посла Ірану в Україні та суттєво скоротити чисельність дипломатичного персоналу посольства у зв’язку з фактами використання зброї іранського виробництва російськими окупантами.

Published 24 September 2022 at 2:12pm
By Liudmyla Pavlenko
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
  • Українці м. Нью-Йорк вимагають виключити Росію з ООН.
  • Країни G7 не визнають псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях України.
  • М. Запоріжжя обстріляли ракетами С-300.
  • Організація МАГАТЕ готується до переговорів з Україною та Росією щодо Запорізької АЕС.
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