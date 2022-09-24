Україна сьогодні - 24/09/2022

Добровольці батальйону імені Джохара Дудаєва чекають зі зброєю під час навчань у Київській області, Україна, 17 вересня 2022 року. Батальйон складається переважно з чеченських добровольців, які брали участь у двох чеченських війнах і приєдналися до захисту України від Росії вторгнення. Більшість бійців батальйону імені Джохара Дудаєва брали участь у визволенні міста Ізюм під час нещодавнього стрімкого контрнаступу Збройних сил України в Харківській області. EPA/РОМАН ПИЛІПЕЙ Source: AAP / ROMAN PILIPEY/EPA