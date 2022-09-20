Україна сьогодні - 20/09/2022

Пошуки подальшої допомоги Україні у війні із російськими військами.





Ініціятива правозахисних установ України "Трибунал для Путіна" - відомий правозахисник Євген Захаров.





Продовольча та енергетична криза болюче вдарили по економіці багатьох країн, але світ має знати, що саме їх спричинило та напевно усвідомити, що путін не виграє війну проти України. Про це у Нью-Йорку під час дискусії в рамках Атлантичної Ради під назвою «Від України до Американських держав: захищене відновлення проти глобальних потрясінь», заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.





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