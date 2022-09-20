Україна сьогодні - 20/09/2022

Пошуки подальшої допомоги Україні у війні із російськими військами.
Ініціятива правозахисних установ України "Трибунал для Путіна" - відомий правозахисник Євген Захаров.
Продовольча та енергетична криза болюче вдарили по економіці багатьох країн, але світ має знати, що саме їх спричинило та напевно усвідомити, що путін не виграє війну проти України. Про це у Нью-Йорку під час дискусії в рамках Атлантичної Ради під назвою «Від України до Американських держав: захищене відновлення проти глобальних потрясінь», заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.
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На визволених територіях Харківщини зареєстровано 292 воєнні злочини, скоєні росіянами, водночас триває виявлення осіб, які можуть бути причетними до співпраці з ворогом. Про це заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомив в ефірі телемарафону, передає кореспондент Укрінформу. "Ми щільно працюємо з населенням на звільнених територіях. Люди охоче дають нам свідчення про те, як хто поводився, хто давав команди, хто чинив тортури. Поліцейські безпосередньо долучаються до фіксації воєнних злочинів і злочинів проти людяності..