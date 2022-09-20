SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні - 20/09/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Russia hits Zaporizhzhia with S-300 missiles - one house destroyed, about 10 more damaged..jpeg

Russia hits Zaporizhzhia with S-300 missiles - one house destroyed, about 10 more damaged. At 05:21, a missile slammed into the residential sector, hitting the house in which a family of displaced people from Orikhiv district lived. An elderly woman was injured. She was taken to the hospital with chest and abdominal injuries as a result of the collapse of part of the building," Denys Korotenko, head of Shyroke community, told an Ukrinform correspondent.

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 20 September 2022 at 10:58am
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

20/09/2022/ Добірка новин із героїчної України. Війна не стихає. Ракетний удар російських військ по атомній електростанції - свідчення. Звернення Президента України. Данина пошани покійній Королеві Єлизаветі ІІ. Ситуація на фронтах. 34 000 злочинів російської армії в Україні

Published 20 September 2022 at 10:58am
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Пошуки подальшої допомоги Україні у війні із російськими військами.

Ініціятива правозахисних установ України "Трибунал для Путіна" - відомий правозахисник Євген Захаров.

Продовольча та енергетична криза болюче вдарили по економіці багатьох країн, але світ має знати, що саме їх спричинило та напевно усвідомити, що путін не виграє війну проти України. Про це у Нью-Йорку під час дискусії в рамках Атлантичної Ради під назвою «Від України до Американських держав: захищене відновлення проти глобальних потрясінь», заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Advertisement
Більше новин ви знайдете тут:
SBS Ukrainian -SBS Українською

На визволених територіях Харківщини зареєстровано 292 воєнні злочини, скоєні росіянами, водночас триває виявлення осіб, які можуть бути причетними до співпраці з ворогом..jpeg
На визволених територіях Харківщини зареєстровано 292 воєнні злочини, скоєні росіянами, водночас триває виявлення осіб, які можуть бути причетними до співпраці з ворогом. Про це заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомив в ефірі телемарафону, передає кореспондент Укрінформу. "Ми щільно працюємо з населенням на звільнених територіях. Люди охоче дають нам свідчення про те, як хто поводився, хто давав команди, хто чинив тортури. Поліцейські безпосередньо долучаються до фіксації воєнних злочинів і злочинів проти людяності..
Share

Latest podcast episodes

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 19/09/2022

The police have already documented 241 war crimes committed by the Russian military in the liberated settlements of the Kharkiv region..jpg

Україна сьогодні - 19/09/2022

Politics

Ukraine today – 18/09/2022

Politics

Україна сьогодні – 18/09/2022