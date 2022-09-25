Україна сьогодні - 26/09/2022

Росія використовує злочинну мобілізацію не лише для продовження страждань українців, а й з метою знищення представників корінних народів. Про це Володимир Зеленський сказав у

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають результати так званих референдумів на окупованих територіях України. «Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України. Російські референдуми є фікцією – фальшивим приводом для спроби анексувати частини України силою, що є грубим порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту Організації Об'єднаних Націй», – йдеться в його заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Російські солдати, які здаються в полон в Україні, не будуть видані на батьківщину проти їхньої волі, заявив Президент Володимир Зеленський 24 вересня. Він знову звернувся до російських солдатів у зв’язку із оголошеною в країні мобілізацією. «Здатися в український полон краще, ніж загинути під ударами нашої зброї, під абсолютно справедливими нашими ударами, тому що Україна в цій війні захищається», –

глава Українскої держави. За словами пана Зеленського, Україна може ґарантувати кожному військовому РФ, який здасться в полон, три речі: «Перше: до вас будуть ставитися цивілізовано, у відповідності до всіх конвенцій. Друге: ніхто не дізнається обставини того, як ви здалися в полон, ніхто в Росії не дізнається, що ваша здача в полон була добровільною. І третє: якщо ви будете боятися повертатися до Росії і самі не захочете обміну, ми знайдемо спосіб забезпечити і це».