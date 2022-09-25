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Україна сьогодні - 26/09/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Ukraine calls on all nuclear powers to make it clear to Russia that the world will not tolerate irresponsible statements on the possible use of nuclear weapons..jpg

Ukraine calls on all nuclear powers to make it clear to Russia that the world will not tolerate irresponsible statements on the possible use of nuclear weapons. Minister of Foreign Affairs of Ukraine Dmytro Kuleba said in a tweet. He stressed that Ukraine calls on all nuclear powers “to speak out now and make it clear to Russia that such rhetoric put the world at risk and will not be tolerated”. President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine said that negotiation with President of Russia Vladimir Putin will be impossible after the sham "referendums" have been conducted on the occupied territories of Ukraine. Source: Mr Zelenskyy, in the interview with CBS News. Credit: Ukrinform.

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Published 26 September 2022 at 9:10am
By Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS

26/09/2022. Добірка новин із героїчної України. Війна: погрози Росії та примусовий "референдум" під дулами автоматів. Звернення Президента України. Президент Володимир Зеленський нагадав, що після проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях переговори з президентом РФ Володимиром Путіним стануть неможливими. Потрібна допомога Україні від міжнародної спільноти.

Published 26 September 2022 at 9:10am
By Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Росія використовує злочинну мобілізацію не лише для продовження страждань українців, а й з метою знищення представників корінних народів. Про це Володимир Зеленський сказав у
відеозверненні
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The 25th Separate Sicheslavska Airborne Brigade of the Ukrainian Air Assault Forces has shot down Russia’s Su-25 assault aircraft and Su-30 multirole fighter..jpg
The 25th Separate Sicheslavska Airborne Brigade of the Ukrainian Air Assault Forces has shot down Russia’s Su-25 assault aircraft and Su-30 multirole fighter. The relevant statement was made on the AFU StratCom’s Telegram channel, an Ukrinform correspondent reports. According to the the Air Assault Forces Command of the Armed Forces of Ukraine, the air space within the responsibility areas is fully controlled by Ukraine’s anti-aircraft defence units. A reminder that, over the past day, the Armed Forces of Ukraine have eliminated 400 enemy troops and destroyed four Russian planes. Between February 24, 2022 and September 25, 2022, Russia’s total combat losses reached about 56,700 troops. Credit: Ukrinform.
Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають результати так званих референдумів на окупованих територіях України. «Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України. Російські референдуми є фікцією – фальшивим приводом для спроби анексувати частини України силою, що є грубим порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту Організації Об'єднаних Націй», – йдеться в його заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Російські солдати, які здаються в полон в Україні, не будуть видані на батьківщину проти їхньої волі, заявив Президент Володимир Зеленський 24 вересня. Він знову звернувся до російських солдатів у зв’язку із оголошеною в країні мобілізацією. «Здатися в український полон краще, ніж загинути під ударами нашої зброї, під абсолютно справедливими нашими ударами, тому що Україна в цій війні захищається», –
зазначає
глава Українскої держави. За словами пана Зеленського, Україна може ґарантувати кожному військовому РФ, який здасться в полон, три речі: «Перше: до вас будуть ставитися цивілізовано, у відповідності до всіх конвенцій. Друге: ніхто не дізнається обставини того, як ви здалися в полон, ніхто в Росії не дізнається, що ваша здача в полон була добровільною. І третє: якщо ви будете боятися повертатися до Росії і самі не захочете обміну, ми знайдемо спосіб забезпечити і це».

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