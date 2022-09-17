Кращий піаніст України тут, щоб допомогти своїй Батьківщині

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Український піаніст Олексій Ботвінов (SBS-Сандра Фулон)

Український піаніст Олексій Ботвінов

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Published 17 September 2022 at 12:10pm
By Sandra Fulloon
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Всесвітньо відомий український піаніст Олексій Ботвінов перебуває в Австралії для короткого концертного туру, де збирає кошти для своєї зруйнованої війною країни.

Published 17 September 2022 at 12:10pm
By Sandra Fulloon
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Пан Ботвінов відвідує Австралію завдяки диригенту Opera Australia та мистецькому антрепренеру Володимиру Фаншилу, який також народився в Одесі, культурному центрі України.
Пан Ботвінов живе в еміграції у Швейцарії, і наразі зібрав півтора мільйони доларів для своєї зруйнованої війною країни, виступаючи по Європі та на своїх міжнародних музичних фестивалях «Odessa Classics».

Як колишній художній керівник Одеського національного оперного театру пан Ботвінов каже, що хоча багато артистів покинули Україну, вистави тих, хто залишився, часто скасовують або скорочують.
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Організатор концертного туру Володимир Фаншіль каже, що, підтримуючи українських артистів, таких як Олексій Ботвінов, австралійці можуть відіграти свою роль.
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