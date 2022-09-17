Кращий піаніст України тут, щоб допомогти своїй Батьківщині

Пан Ботвінов відвідує Австралію завдяки диригенту Opera Australia та мистецькому антрепренеру Володимиру Фаншилу, який також народився в Одесі, культурному центрі України.



Пан Ботвінов живе в еміграції у Швейцарії, і наразі зібрав півтора мільйони доларів для своєї зруйнованої війною країни, виступаючи по Європі та на своїх міжнародних музичних фестивалях «Odessa Classics».





Як колишній художній керівник Одеського національного оперного театру пан Ботвінов каже, що хоча багато артистів покинули Україну, вистави тих, хто залишився, часто скасовують або скорочують.



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