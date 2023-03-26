Україна сьогодні – 26/03/2023

Daily Life In Kyiv, Amid Russian Invasion Of Ukraine

170-ти тисяч сягають втрати російського війська на війні проти України Source: NurPhoto / NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Найголовніше про 395-й день війни в Україні.

  • Україна поки не може розпочати свій контрнаступ, який анонсувався раніше
  • 20 європейських країн долучились до закупівлі боєприпасів для Збройних сил України
  • 170-ти тисяч сягають втрати російського війська на війні проти України
  • Українці, які незаконно перетнули кордон, не можуть отримати статус біженця в країнах ЄС
  • Потреби на відновлення системи охорони здоров’я в Україні наразі становить майже 16 з половиною млрд доларів
  • Захворюваність на туберкульоз в Україні торік зросла на 2,5%
  • Російські армійці повністю захопили контроль над заповідником "Асканія Нова" на Херсонщині
Більше новин

Громадська зустріч з народними депутатами Верховної Ради України в Мельбурні

Помста МакПутіну. У Мельбурні показали виставу про жахіття війни в Україні

Історичне рішення. Українська Греко-Католицька Церква в Австралії переходить на новий календар

***

Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів

Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням 
SBS Ukrainian
 та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу

Долучайтеся до нашої спільноти у 
Facebook

Share

Latest podcast episodes

SBS Ukrainian

SBS новини українською – 26/03/2023

Diana Lepetynska with her dog Frida

Як перевезти собаку з України в Австралію

Українська депутатська делегація відвідала Австралію ..jpg

Громадська зустріч з народними депутатами Верховної Ради України в Мельбурні

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 25/03/2023