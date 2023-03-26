Україна сьогодні – 26/03/2023

Україна поки не може розпочати свій контрнаступ, який анонсувався раніше

20 європейських країн долучились до закупівлі боєприпасів для Збройних сил України

170-ти тисяч сягають втрати російського війська на війні проти України

Українці, які незаконно перетнули кордон, не можуть отримати статус біженця в країнах ЄС

Потреби на відновлення системи охорони здоров’я в Україні наразі становить майже 16 з половиною млрд доларів

Захворюваність на туберкульоз в Україні торік зросла на 2,5%