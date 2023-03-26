Україна сьогодні – 26/03/2023

- Україна поки не може розпочати свій контрнаступ, який анонсувався раніше
- 20 європейських країн долучились до закупівлі боєприпасів для Збройних сил України
- 170-ти тисяч сягають втрати російського війська на війні проти України
- Українці, які незаконно перетнули кордон, не можуть отримати статус біженця в країнах ЄС
- Потреби на відновлення системи охорони здоров’я в Україні наразі становить майже 16 з половиною млрд доларів
- Захворюваність на туберкульоз в Україні торік зросла на 2,5%
- Російські армійці повністю захопили контроль над заповідником "Асканія Нова" на Херсонщині
***
Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів
Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу
Долучайтеся до нашої спільноти у