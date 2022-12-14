Україна сьогодні - 14/12/2022

Нідерланди хочуть організувати спеціальний трибунал для суду над винними у війні Росії проти України. Якщо буде потреба в такому "трибуналі з питань агресії", його можна створити в Гаазі. Заявив Mіністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра. Нідерланди разом з ЄС вимагатимуть від міжнародної спільноти підтримки, зокрема фінансової, для цього трибуналу. Пан Гукстра вважає, що новий суд не повинен заважати роботі Міжнародному кримінальному суду, який від березня веде розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.





Україна дала чіткий сигнал Ірану, що наслідки від співробітництва з країною-агресором Росією будуть більшими і вищими, ніж будь-яка вигода. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



Russia is preparing to mount a major offensive in the first couple of months of 2023. The relevant statement was made by Ukrainian Foreign Affairs Minister Dmytro Kuleba, speaking to reporters from a bomb shelter in downtown Kyiv, an Ukrinform correspondent reports, referring to The Globe and Mail. According to Mr Kuleba, Russia has been unable to regain momentum after Ukrainian forces took back control of Kherson in November. But, Putin will insist on a breakthrough shortly. “I think the Russian capability to conduct a large offensive may be restored somewhere by the end of January, February, but that is what they are trying to do. In the best-case scenario [for Russia], taking the mobilisation, the conscription they have announced, and the training of new conscripts and the movement of heavy weapons across the country, they definitely still keep hopes that they will be able to break through our lines and advance deeper in Ukraine,” Mr Kuleba told. Credit: Ukrinform. Українська влада готується до різних сценаріїв проходження зимового періоду під час агресії Росії. Так, одним із них може бути довгострокова відсутність електричної енергії та опалення у деяких регіонах України. Про це на українсько-французькій конференції у Парижі сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль . Він зазначив, що у Кремлі розуміють, що вони не здатні захопити Україну. З огляду на це, починаючи з осені російські війська активізували свої терористичні удари проти української енергосистеми.





Денис Шмигаль також повідомив, що Міжнародне агентство з атомної енергії найближчим часом збирається знову направити постійні місії на всі атомні станції в Україні. Про це він сказав за підсумками зустрічі з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі під час візиту до Парижа. Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Місії мають убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку росіян, - зазначив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.





Тим часом до енергосистеми України підключено ще один енергоблок АЕС, який було виведено з ладу внаслідок ракетного обстрілу росії 23 листопада. Наразі всі 9 енергоблоків атомних електростанцій, що знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки, повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко. У Міненерго нагадують, що наразі росіянами блокується включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати понад 100 МВт електричної енергії на власні потреби від енергосистеми України.





U.S. President Joe Biden's administration is finalizing plans to send the Patriot missile defense system to Ukraine. This was reported by CNN with reference to U.S.officials, according to Ukrinform. “The Pentagon’s plan still needs to be approved by Defense Secretary Lloyd Austin before it is sent to President Joe Biden for his signature,” the report says. Credit: Ukrinform



У Бахмуті на Донеччині електроенергія та газопостачання відсутнє. Відновлення недоцільне через постійні обстріли. Про це під час телемарафону розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він каже, російські військові змінили тактику та діють невеликими штурмовими групами, де намагаються захоплювати нові рубежі. Бахмут для російських окупантів, це один з ключових напрямків. За словами Кириленка, у Бахмуті наразі залишається менше 12 тисяч жителів. До російського вторгнення у місті проживало 82 тисячі людей.



Місто Бахмут російські армійці ніколи візьмуть. Це - місто слави українських військових. Таке послання до українців записали військовослужбовці Збройних Сил України . І запевнили, що всі повідомлення в російських пабліках, про успіхи на цьому напрямку – не відповідають дійсності.





У Донецькій області загинули троє піротехніків, - повідомили в ДСНС. Вони проводили роботи з розмінування у Костянтинівці Краматорського району. Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета загинули начальник відділення піротехнічних робіт, начальник відділення підводного розмінування та старший водій-сапер. Ще двоє піротехніків поранені.





Російські окупанти за добу у Донецькій області вбили також трьох мирних жителів - 2 у селищі Гірник та 1 у містечку Часів Яр.





Армія РФ зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, повідомив Генштаб. З метою поповнення втрат в живій силі та доукомплектування підрозділів 1-го армійського корпусу за мобілізацією призивають жінок. Так, 28 жінок вже призвано та направлено на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом міста Донецьк.





Російські окупанти продовжують обстрілювати чотири райони Харківської області - з мінометів та артилерії, Куп'янськ уночі зазнав ракетного удару з С-300, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа. Будівля повністю зруйнована. Обійшлося без жертв, - повідомив Синєгубов. Загалом, за його словами, окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти області. Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Вовчанський, Ізюмський та Куп’янський райони.





Україна продовжує укріплювати кордон на всіх ділянках від Волині до Чернігова. Будуються спостережні пункти, готуються приміщення для воїнів, і відбувається мінування прикордоння. Останнє дуже дивує керівництво Білорусі. Розповів в ефірі єдиного марафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Там заявляють , що начебто Україна готується напасти на білорусь, а не навпаки, що відбувається насправді.





Незважаючи на воєнний стан у країні, зимові шкільні вакації мають розпочатися традиційно у кінці грудня. При цьому деякі учні відпочиватимуть довше, ніж зазвичай, бо у деяких областях зимові канікули об'єднали з осінніми. Вони можуть триватимуть від трьох до чотирьох тижнів. Проведення та тривалість канікул залежать від безпекової ситуації та функціонування критичної інфраструктури. Відповідно до рішення Міністерства освіти та науки, заклади загальної середньої освіти можуть встановлювати й переносити ці строки самостійно. Говорить міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.



