SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Українські науковці продовжують працювати для майбутнього своєї землі

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Наталія Кудрявцева.jpg

Наталія Кудрявцева

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Published 8 November 2022 at 7:42pm
By Oksana Mazur
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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П’ятниця, 11 листопада, цикл вебінарів «Війна Росії проти України», частина VI, «Відбудова». Наталія Кудрявцева, професор кафедри перекладу та славістики Криворізького державного педагогічного університету, Україна.

Published 8 November 2022 at 7:42pm
By Oksana Mazur
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Її дослідження зосереджені на мовній політиці, ідентичності та україномовній освіті. Її нещодавня робота досліджує, як українська мова може бути поширена на російськомовних, і як спільне сприйняття мови, впливають на бажання російськомовних вивчати та використовувати українську в Україні.
Наталія публікувалася в міжнародних журналах і писала для блогу Фокус Україна Інституту Кеннана США. У 2009 році вона отримала стипендію імені Фулбрайта в Кеннанському університеті. Вона також була стипендіатом Кембриджського університету (2013) та Інституту передових досліджень імені Альфріда Круппа, Грайфсвальд (2022).
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