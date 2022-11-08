Українські науковці продовжують працювати для майбутнього своєї землі

Її дослідження зосереджені на мовній політиці, ідентичності та україномовній освіті. Її нещодавня робота досліджує, як українська мова може бути поширена на російськомовних, і як спільне сприйняття мови, впливають на бажання російськомовних вивчати та використовувати українську в Україні.



Наталія публікувалася в міжнародних журналах і писала для блогу Фокус Україна Інституту Кеннана США. У 2009 році вона отримала стипендію імені Фулбрайта в Кеннанському університеті. Вона також була стипендіатом Кембриджського університету (2013) та Інституту передових досліджень імені Альфріда Круппа, Грайфсвальд (2022).

