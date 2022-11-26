Українці кажуть, що «готові терпіти все»

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти відкрила офіс у Києві в липні для документування та розшуку зниклих безвісти під час війни в Україні.



І вони щойно показали кілька тривожних цифр.



Президент України Володимир Зеленський не менш голосно виступає на світовій арені.



Він щойно закликав Організацію Об’єднаних Націй покарати Росію за напади на цивільне населення – і президент хоче, щоб Організація з безпеки та співробітництва в Європі – O-S-C-E – посилила тиск на Москву.



Але якщо метою є зменшити спроможність України воювати та підштовхнути її до переговорів, то, здається, удари мають протилежний ефект.

