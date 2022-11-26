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Українці кажуть, що «готові терпіти все»

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Наслідки ракетного обстрілу Київської області, Україна

Рятувальники працюють біля зруйнованого ракетним обстрілом будинку 23 листопада 2022 року (фото Олега Переверзєва/NurPhoto через Getty Images) Source: NurPhoto / NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

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Published 26 November 2022 at 11:24am
By Debora Groake
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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В Україні тривають відключення електроенергії та нестача води, оскільки Москва атакує енергетичну інфраструктуру. Але незважаючи на холод і темряву, українці залишаються сильними та оптимістичними.

Published 26 November 2022 at 11:24am
By Debora Groake
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти відкрила офіс у Києві в липні для документування та розшуку зниклих безвісти під час війни в Україні.
І вони щойно показали кілька тривожних цифр.
Президент України Володимир Зеленський не менш голосно виступає на світовій арені.
Він щойно закликав Організацію Об’єднаних Націй покарати Росію за напади на цивільне населення – і президент хоче, щоб Організація з безпеки та співробітництва в Європі – O-S-C-E – посилила тиск на Москву.
Але якщо метою є зменшити спроможність України воювати та підштовхнути її до переговорів, то, здається, удари мають протилежний ефект.
Деякі відвідують те, що влада називає «центрами нескорених», де пропонують опалення, електромережі та гаряче харчування.
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