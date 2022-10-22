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США стверджують, що іранські інструктори на землі допомагають Росії атакувати Україну безпілотниками

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Аналіз протестів в Ірані

ФАЙЛ – Пожежники працюють після атаки безпілотника на будівлі в Києві, Україна, 17 жовтня 2022 р. У той час, як вдома вирують протести, теократичний уряд Ірану все більше демонструє свої військові сили за кордоном. Це включає постачання безпілотників до Росії, які зараз вбивають українських цивільних, проведення навчань у прикордонному з Азербайджаном регіоні та бомбардування позицій курдів в Іраку. (AP Photo/Роман Грицина, файл) Source: AP / Roman Hrytsyna/AP

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Published 22 October 2022 at 12:51pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Сполучені Штати стверджують, що іранські військові перебувають у Криму та навчають російських військ, як використовувати безпілотники, надані урядом Ірану. Уряд США стурбований тим, що Росія може спробувати придбати в Ірану передову звичайну зброю, наприклад ракети великої дальності.

Published 22 October 2022 at 12:51pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Білий дім заявляє, що Сполучені Штати мають докази того, що іранські війська «безпосередньо діють на землі» в Криму, підтримуючи атаки російських безпілотників на інфраструктуру України та цивільне населення.
Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що Іран направив «відносно невелику кількість» особового складу до Криму, щоб допомогти російським військам запускати безпілотники іранського виробництва проти України.

Представники США вважають, що Іран міг розгорнути військовий персонал для допомоги росіянам частково через те, що росіяни не знайомі з технологією.
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За даними розвідки США, іранські безпілотники були доставлені в серпні.
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