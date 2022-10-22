США стверджують, що іранські інструктори на землі допомагають Росії атакувати Україну безпілотниками

Білий дім заявляє, що Сполучені Штати мають докази того, що іранські війська «безпосередньо діють на землі» в Криму, підтримуючи атаки російських безпілотників на інфраструктуру України та цивільне населення.



Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що Іран направив «відносно невелику кількість» особового складу до Криму, щоб допомогти російським військам запускати безпілотники іранського виробництва проти України.





Представники США вважають, що Іран міг розгорнути військовий персонал для допомоги росіянам частково через те, що росіяни не знайомі з технологією.



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