Попередження про те, що вторгнення Росії в Україну посилюється

У неділю російський ракетний удар знищив житловий будинок у Миколаївській області, а Україна збила 14 російських безпілотників.



Президент України Володимир Зеленський натякає, що заяви глави Міноборони Росії під час телефонної розмови означають, що Москва проводить радіоактивну тактику.



Російські оборонні чиновники визнають, що Москва постійно завдає ударів по українських енергетичних об’єктах.



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У загрозі аварії на Запорізькій АЕС Конашенков звинувачує Україну.





