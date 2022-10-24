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Попередження про те, що вторгнення Росії в Україну посилюється

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Підліток стоїть під завалами в Миколаєві (AAP).jpg

Підліток стоїть під завалами в Миколаєві

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Published 24 October 2022 at 2:26pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Міністр оборони Росії каже, що Україна може посилити війну, використовуючи "брудну бомбу", звинувачення, які Київ назвав "абсурдними". Це сталося після того, як російський військовий літак розбився в Сибіру, загинули двоє пілотів, і коли Росія розв’язала обстріли в Миколаївській області.

Published 24 October 2022 at 2:26pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
У неділю російський ракетний удар знищив житловий будинок у Миколаївській області, а Україна збила 14 російських безпілотників.
Президент України Володимир Зеленський натякає, що заяви глави Міноборони Росії під час телефонної розмови означають, що Москва проводить радіоактивну тактику.
Російські оборонні чиновники визнають, що Москва постійно завдає ударів по українських енергетичних об’єктах.
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У загрозі аварії на Запорізькій АЕС Конашенков звинувачує Україну.


Раніше того ж дня міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів телефонну розмову з колегами з США, Великої Британії, Франції та Туреччини, заявивши, що Україна готує "провокацію" із застосуванням радіоактивного пристрою.
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