Захід стурбований ескалацією в Україні та Росії

Організація Об’єднаних Націй планує надіслати інспекторів в Україну у відповідь на звинувачення, тоді як офіційні особи США кажуть, що немає жодних припущень, що Росія твердо вирішила застосувати ядерну зброю.





Президент України Володимир Зеленський обережно ставиться до звинувачень Росії, і його підтримують Франція, Великобританія та США, які відкидають звинувачення в брудній бомбі як неправдиві.



