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Захід стурбований ескалацією в Україні та Росії

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Люди прибирають після обстрілу на півдні України (AAP).jpg

Люди прибирають після обстрілу на півдні України

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Published 26 October 2022 at 8:42am
By Essam Al_Ghalib
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Сполучені Штати попереджають про серйозні наслідки, якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, оскільки Захід звинувачує Москву в планах посилення війни на основі звинувачень, що Київ розмістить так звану «брудну бомбу».

Published 26 October 2022 at 8:42am
By Essam Al_Ghalib
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Організація Об’єднаних Націй планує надіслати інспекторів в Україну у відповідь на звинувачення, тоді як офіційні особи США кажуть, що немає жодних припущень, що Росія твердо вирішила застосувати ядерну зброю.

Президент України Володимир Зеленський обережно ставиться до звинувачень Росії, і його підтримують Франція, Великобританія та США, які відкидають звинувачення в брудній бомбі як неправдиві.

Сполучені Штати закликають Росію усвідомлювати серйозні наслідки, якщо вона вирішить застосувати ядерну зброю в Україні.
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