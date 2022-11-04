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جنوبی افریقہ سے فتح اور محمد حارث کی اپنے ورلڈ کپ ڈیبیو کے بارے میں گفتگو

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CRICKET ENGLAND PAKISTAN

Pakistan captain Shadab Khan (centre) leads his team from the field following the ICC T20 World Cup Warm-Up cricket match between England and Pakistan at the Gabba in Brisbane, Monday, October 17, 2022. (AAP Image/Dave Hunt) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / DAVE HUNT/AAPIMAGE

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تاریخِ اشاعت 5/11/2022 10:47am بجے
پیش کار Afnan Malik
ذریعہ: SBS
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محمد حارث نے فخر زمان کے زخمی ہونے کے بعد ٹیم میں انٹری کی ہے اور جنوبی افریقہ کے خلاف زبردست باری کھیلی ہے۔ مزید سنیے اس پوڈکاسٹ میں۔

تاریخِ اشاعت 5/11/2022 10:47am بجے
پیش کار Afnan Malik
ذریعہ: SBS
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