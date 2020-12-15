ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምልሰታዊ ምልከታ 2020 - የኢትዮጵያ ሕዋ ሳይንስና ቴክኖሎጂ

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2020 Year in Review: Space Technology

Prof Solomon Belay (L), space observatory (C) and DR Abera Shiferaw (R) Source: Getty

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Published 15 December 2020 at 9:19pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

በ2020 ከፕሮፌሰር ሰለሞን በላይ - የኢትዮጵያ ሕዋ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር - ጄኔራልና ዶ/ር አበራ ሺፈራው - በደቡብ ኮሪያ ፑሳን ብሔራዊ ዩኒቨርሲቲ የኤሮስፔስ ምህንድስና መምህር ጋር ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ያመጠቀቻት ሳተላይት ተልዕኮዋን በምን መልኩ እየተወጣች እንደሆነ፤ ስለ ሕዋ ፖሊሲና ስትራቴጂና እንደምን ኢትዮጵያ ውስጥ የኤሮስፔስ ኢንዱስትሪን መመሥረትና ማስፋፋት እንደሚቻል ካካሔድነው ቃለ ምልልስ በቅንጭቡ የተነቀሰ ነው።

Published 15 December 2020 at 9:19pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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