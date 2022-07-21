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ሰናይትና ኤልቪስ

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Austin Butler as Elvis Presley (L), and Senayt Mebrahtu as Estelle Brown (R). Source: Photographed by Hugh Stewart

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Published 22 July 2022 at 7:55am, updated 27 July 2022 at 1:19pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ኤልቪስ ፕሪስሊ በትወናው ማለፊያ ተዋናይ፤ በዘፈኖቹ "King of Rock and Roll" ተብሎ ተሞካሽቷል። የጥበብ ሥራዎቹ ከሞት በኋላ ሕይወት ሆነውታል። ለሙዚቃ አፍቃሪዎቹም ዋጋ የማይተመንባቸው የውብ ጊዜያት ውድ ትዝታዎች ሆነው አሉ። የጥበብ ባልደረቦቹም "Elvis" በሚል መጠሪያ የሙዚቃ ሥራዎቹንንና ግለ ሕይወቱን ነቅሰው በፊልም ሞገስ አላብሰውታል። ተዋናይት ሰናይት መብራህቱም በትወናው ዓለም የኤልቪስን ዘመን ከኤልቪስ ጋር በአጃቢ ድምፃዊነት የታሪክ ታዳሚ አድርጋናለች።

Published 22 July 2022 at 7:55am, updated 27 July 2022 at 1:19pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
ተዋናይት ሰናይት ለኤልቪስ ፊልም ትወና የበቃችው ከትወና ሙያ ተወካዩዋ በደረሳት ጥሪ ነው። 

እውነተኛውን የሥራ ዓይነት አላወቀችም። 

ይሁንና ድምፅና ውዝዋዜን ያቀፈ መሆኑን ግና ተረድታለች።

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ተወካይዋም ለ 30 ሰከንዶች ስትዘፍን መቅረፅ እንደሚፈልግ ሰናይትን ጠየቀ።

ሆኖም ለዘፈን እንግዳ ያልሆነችው ሰናይት ግር ተሰኘች።

ጥቂት አስባ ሴት ልጇ ኤላና ለቤተክርስቲያን የምታዜመው መንፈሳዊ ዜማ አዕምሮዋ ውስጥ መጣ።

"I have decided to follow Jesus

No turning back, no turning back...

ስትል አዜመች።

ተወካይዋ የሚፈልገውን አገኘ።

በመቶዎች ከሚቆጠሩ ዕጩዎች ውስጥ ከተመረጡት 14 አፍሪካውያን ሴቶች አንዷ ሆነች።

ከ14ቱ 10ሩ ተሰናበቱ።

ሰናይትን ጨምሮ 4 ተፈላጊ ተዋናይቶች የኤልቪስ "'The Sweet Inspirations' አጃቢ ድምፃውያን ተሰኝተው የታሪካዊው ኤልቪስ ሙዚቃዊ ድራማ ፊልም ቀረፃ አካል ሆኑ።

ሰናይት የኢስቴል ብራውንን ገፀ ባህሪይ ተላበሰች።

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Senayt Mebrahtu (L-R), and (R - L-R) Cissy Houston, Myrna Smith, Estelle Brown and Sylvia Shemwell of the vocal group 'The Sweet Inspirations' in circa 1967. Source: Photo by Hugh Stewart (L) and by James Kriegsmann/Michael Ochs Archives/Getty Images


ኮሎኔል ቶም ፓርከርን ተመስሎ የሚተውነው የኤልቪስ ዋና ሥራ አስኪያጅ ቶም ሃንክስ ብሪስበን ሳለ በኮቪድ 19 በመያዙ የፊልም ቀረፃው ለተወሰኑ ወራት ተቋረጠ።

ከወራት በኋላ ቀረፃው ዳግም ቀጠለ።

ሰናይትና መላው የኤልቪስ ፊልም ተዋናዮች ወደ ትወና ተግባራቸው ተመለሱ።

እ.አ.አ በ2014 ተወጥኖ፣ በ2019 ለፊልም ፕሮጄክት መብቃቱ የተነገረለት ፊልም ጁን 23 አውስትራሊያ ውስጥ በይፋ ለሕዝብ ቀረበ።   

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US actors Tom Hanks (R) and Austin Butler (L) stand with Australian film director and producer Baz Luhrmann. Source: Photo by JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images
 

ተዋናይት ሰናይት መብራህቱ፤ ከአገር ቤት እስከ አውስትራሊያ

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ተዋናይት ሰናይት መብራህቱ፤ ከመድረክ ወደ ቴሌቪዥን ድራማ

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