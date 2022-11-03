"የማውቀው ኢትዮጵያዊነትን ብቻ " አበራ የማነአብ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የማውቀው ኢትዮጵያዊነትን ብቻ " አበራ የማነአብPlay13:46ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Abera Yemaneab. Credit: A.YemaneabGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.75MB)Published 3 November 2022 at 8:22pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ሰሞኑን "ለውጥ ናፋቂው ሕይወቴ" በሚል ርዕስ ግለ ታሪካቸውን ለአንባቢያን ያበቁት አበራ የማነ አብ ትውልዳቸው ደቡብ ኢትዮጵያ ጠምባሮ፣ እናታቸው ተዋበች ይርዳው ከመርሃ ቤቴ፤ አባታቸው የማነ አብ ጊላይ ከሃማሴን (ኤርትራ) ናቸው። ትረካቸውን ከደቡብ ኢትዮጵያ ጠምባሮ አንስተው፤ በአገር ውስጥና በአውሮፓ ስላካሔዷቸው የተማሪዎች ንቅናቄ የትግል ተሳትፎዎች ያወጋሉ።Published 3 November 2022 at 8:22pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችውልደትና ዕድገትብሔራዊ ማንነትየኮሌጅ ሕይወትና የማልኮም ኤክስ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ንግግርShareLatest podcast episodesአውስትራሊያ ውስጥ ስለ ኦንላይን ሸመታ ሊያውቋቸው የሚገቡየትግራይ ማኅበረሰብ አባላት በአውስትራሊያ መዲና ካንብራ የተቃውሞ ሰልፍ አካሔዱ"አውስትራሊያውያን ሙዚቀኞች አውስትራሊያ ውስጥ ባንድ ፈጥረው የኢትዮጵያን ሙዚቃ እንዲጫወቱ በጎ ተፅዕኖ ማሳደር ችለናል" ኪቦርዲስት ዳንኤል አጥላውምንተስኖት መንገሻ፤ለደሃ የእንግሊዝ ተማሪ ሕፃናት መርጃ በባዶ እግራቸው 160 ኪሎ ሜትሮችን የተጓዙት ኢትዮጵያዊው የኮሌጅ መምህር