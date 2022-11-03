ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"የማውቀው ኢትዮጵያዊነትን ብቻ " አበራ የማነአብ

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Abera Yemaneab. Credit: A.Yemaneab

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Published 3 November 2022 at 8:22pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ሰሞኑን "ለውጥ ናፋቂው ሕይወቴ" በሚል ርዕስ ግለ ታሪካቸውን ለአንባቢያን ያበቁት አበራ የማነ አብ ትውልዳቸው ደቡብ ኢትዮጵያ ጠምባሮ፣ እናታቸው ተዋበች ይርዳው ከመርሃ ቤቴ፤ አባታቸው የማነ አብ ጊላይ ከሃማሴን (ኤርትራ) ናቸው። ትረካቸውን ከደቡብ ኢትዮጵያ ጠምባሮ አንስተው፤ በአገር ውስጥና በአውሮፓ ስላካሔዷቸው የተማሪዎች ንቅናቄ የትግል ተሳትፎዎች ያወጋሉ።

Published 3 November 2022 at 8:22pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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  • ውልደትና ዕድገት
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