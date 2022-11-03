ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"በተማሪዎች ንቅናቄ ወቅት ጥያቄው የብሔሮች መብቶች ይታወቁ እንጂ ከኢትዮጵያ የመለያየትን ሃሳብ ለማጉላትና ኢትዮጵያን ለመበተን አልነበረም" አበራ የማነ አብ

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Abera Yemane-Ab. Credit: A.Yemane-Ab

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Published 3 November 2022 at 10:11pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የ "ለውጥ ናፋቂ ሕይወቴ" መፅሐፍ ራሲ አበራ የማነ አብ፤ በውቅቱ በፀሐፊነት ይመሩት ስለነበረው የዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ተማሪዎች ማኅበር እንቅስቃሴዎችና ስለ ተማሪዎች ንቅናቄ አንኳር አወዛጋቢ የመብት ጥያቄ ዕሳቤ ያስረዳሉ።

Published 3 November 2022 at 10:11pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • የመላው ኢትዮጵያ ሶሻሊስ ንቅናቄ (መኢሶን) አባልነትና የፓርቲ ፖለቲካ ትግል ጅማሮ
  • የማንነት ፖለቲካና የተማሪዎች ንቅናቄ
  • የተማሪዎች ንቅናቄና የመገንጠል መብት ጥያቄ
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