"በተማሪዎች ንቅናቄ ወቅት ጥያቄው የብሔሮች መብቶች ይታወቁ እንጂ ከኢትዮጵያ የመለያየትን ሃሳብ ለማጉላትና ኢትዮጵያን ለመበተን አልነበረም" አበራ የማነ አብ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "በተማሪዎች ንቅናቄ ወቅት ጥያቄው የብሔሮች መብቶች ይታወቁ እንጂ ከኢትዮጵያ የመለያየትን ሃሳብ ለማጉላትና ኢትዮጵያን ለመበተን አልነበረም" አበራ የማነ አብPlay15:06ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Abera Yemane-Ab. Credit: A.Yemane-AbGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.43MB)Published 3 November 2022 at 10:11pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS የ "ለውጥ ናፋቂ ሕይወቴ" መፅሐፍ ራሲ አበራ የማነ አብ፤ በውቅቱ በፀሐፊነት ይመሩት ስለነበረው የዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ተማሪዎች ማኅበር እንቅስቃሴዎችና ስለ ተማሪዎች ንቅናቄ አንኳር አወዛጋቢ የመብት ጥያቄ ዕሳቤ ያስረዳሉ።Published 3 November 2022 at 10:11pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየመላው ኢትዮጵያ ሶሻሊስ ንቅናቄ (መኢሶን) አባልነትና የፓርቲ ፖለቲካ ትግል ጅማሮየማንነት ፖለቲካና የተማሪዎች ንቅናቄየተማሪዎች ንቅናቄና የመገንጠል መብት ጥያቄShareLatest podcast episodes"የማውቀው ኢትዮጵያዊነትን ብቻ " አበራ የማነአብአውስትራሊያ ውስጥ ስለ ኦንላይን ሸመታ ሊያውቋቸው የሚገቡየትግራይ ማኅበረሰብ አባላት በአውስትራሊያ መዲና ካንብራ የተቃውሞ ሰልፍ አካሔዱ"አውስትራሊያውያን ሙዚቀኞች አውስትራሊያ ውስጥ ባንድ ፈጥረው የኢትዮጵያን ሙዚቃ እንዲጫወቱ በጎ ተፅዕኖ ማሳደር ችለናል" ኪቦርዲስት ዳንኤል አጥላው