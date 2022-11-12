ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ስጋቴ እንዳለፉት ጊዜያት ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ እርምጃ ወደፊት ሁለት እርምጃ ወደ ኋላ እንዳይሆን በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልግበት ጊዜ መሆኑ ነው" አበራ የማነ አብ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Abera Yemaneab 2.jpg

Abera Yemane-Ab. Credit: A.Yemaneab

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 12 November 2022 at 9:28pm, updated 12 November 2022 at 9:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የ"ለውጥ ናፋቂው ሕይወቴ" መጽሐፍ ደራሲ አበራ የማነ፤ የኢዲኃቅን የሰላም ልዑክ ቡድን መርተው በግዮኑ የሰላም ጉባኤ ለመታደም ሳይበቁ እንደምን ከቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ በቀጥታ ወደ ዘብጥያ እንደወረዱና የኢትዮጵያን ወቅታዊ ጉዳዮች አስመልክተው አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 12 November 2022 at 9:28pm, updated 12 November 2022 at 9:53pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • ከሰላም ልዑክ ቡድን መሪነት ወደ እሥረኝነት
  • ዳግም ስደት
  • ተስፋና ስጋት
ተጨማሪ ያድምጡ

"የማውቀው ኢትዮጵያዊነትን ብቻ ነው" አበራ የማነአብ

ተጨማሪ ያድምጡ

"በተማሪዎች ንቅናቄ ወቅት ጥያቄው የብሔሮች መብቶች ይታወቁ እንጂ ከኢትዮጵያ የመለያየትን ሃሳብ ለማጉላትና ኢትዮጵያን ለመበተን አልነበረም" አበራ የማነ አብ

ተጨማሪ ያድምጡ

"የመሬት ለአራሹ አዋጅ ፍትሐዊና ሕዝባዊ ስለሆነ ማንኛውም ተራማጅ ወገን ሊደግፈው የሚገባ ነው የሚል ቁርጠኛ አቋም ነበረን" አበራ የማነ አብ

Share

Latest podcast episodes

Revolution square.jpg

"የመሬት ለአራሹ አዋጅ ፍትሐዊና ሕዝባዊ ስለሆነ ማንኛውም ተራማጅ ወገን ሊደግፈው የሚገባ ነው የሚል ቁርጠኛ አቋም ነበረን" አበራ የማነ አብ

Soccer game_Melb Social Soccer.jpg

የማኅበረሰብ ስፖርትን የመቀላቀልዎ ማለፊያነት

Celebration of Medhanialem .jpg

ከሜልበርን ደብረሰላም መድኃኒዓለም የሃይማኖት አባቶችና ምዕመናን አንደበት

A sign hangs over the main entrance on day two of the UNFCCC COP27 climate conference on November 07, 2022 in Sharm El Sheikh, Egypt.jpg

የተባበሩት መንግሥታት 27ኛው የአየር ንብረት ለውጥ ኮንፈረንስ በግብፅ ሻርም ኤል-ሼክ ተጀመረ