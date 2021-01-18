ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

በዓለ ጥምቀት በሜልበርን

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Ethiopian Epihany

ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ (ላይ፟ ግራ)፣ መልአከ ቀሲስ እንግዳ ቸሩ (ታች ግራ)፤ መልአከ ሰላም ቀሲስ ተሾመ ጌታሁን (መሃል) እና መልአከ ቀሲስ ተስፋዬ መንግሥቱ (ቀኝ) Source: Elias Gudisa/Tesfaye Mengistu and Engida Cheru

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Published 18 January 2021 at 9:53pm, updated 4 February 2021 at 9:31am
By Elias Gudisa
Source: SBS

ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ፣ መልአከ ቀሲስ እንግዳ ቸሩ፤ መልአከ ሰላም ቀሲስ ተሾመ ጌታሁንና መልአከ ቀሲስ ተስፋዬ መንግሥቱ፤ በሜልበርን ከተማ በሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናት እንደምን በተናጠል የዘንድሮውን የጥምቀት በዓል እንዳከበሩ ይናገራሉ፡፡ የመልካም ምኞት መልዕክቶቻቸውንም ያስተላልፋሉ፡፡

Published 18 January 2021 at 9:53pm, updated 4 February 2021 at 9:31am
By Elias Gudisa
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