ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"የአካል ጉዳተኞች ማኅበረሰቡን ግንዛቤ ለማስጨበጥና መንግሥትን ፖሊስ ለማስቀረፅ የቅስቀሳ ዘመቻ ማድረግ አለባቸው" አቶ ደበበ ሙሉጌታ

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Debebe Mulugeta. Credit: D.Mulugeta

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Published 4 December 2022 at 2:33pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዓለም አቀፍ የግብረ አካል ጉዳተኞች ቀን ዲሴምበር 3 / ሕዳር 23 ታስቦ ውሏል። አቶ ደበበ ሙሉጌታ - የማኅበራዊ አገልግሎት ገዲብ ፕሮጄክት ባለ ሙያ፤ ስለ ግብረ አካል ጉዳተኞች ተግዳሮቶች፣ የምግባረ ሰናይ ድርጅቶችና መንግሥታዊ የፖሊሲ ግብረ ምላሾችን አንስተው ይናገራሉ።

Published 4 December 2022 at 2:33pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • ስለ አካል ጉዳተኞች ግንዛቤን በስፋት ማስጨበጥ
  • በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ አባላት ሚና
  • ምክረ ሃሳቦች
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