"የጫጉላ ግላጭ ሙሽሮች ካለማግባት ወደ ማግባት፣ ከልጅነት ወደ አዋቂነት ተሸጋግረው ወደ ማኅበረሰቡ የሚቀላቀሉበት ሥርዓት ነው" ሥራየ እንዳለው

"የጫጉላ ግላጭ ሙሽሮች ካለማግባት ወደ ማግባት፣ ከልጅነት ወደ አዋቂነት ተሸጋግረው ወደ ማኅበረሰቡ የሚቀላቀሉበት ሥርዓት ነው" ሥራየ እንዳለውPlay12:40Siraye Endalew Wubet. Credit: SE.WubetGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.43MB) ሥራየ እንዳለው ውበት፤ በመዳ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ የአማርኛ ቋንቋና ሥነ ፅሑፍ መምህርትና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፎክሎር ሶስተኛ ዲግሪ ዕጩ፤ በቅርቡ "የጋብቻ ሥርዓተ ክንዋኔዎች ሚና በጃቢ ጠህናን ወረዳ ማኅበረሰብ" በሚል ርዕስ በ "Journal of Afroasiatic Languages, History and Culture" ላይ ለሕትመት ስላበቁት የመመረቂያ የምርምር ፅሑፋቸው ይናገራሉ።አንኳሮችጫጉላ ቤትና የሙሽሪት አጫዋችየጫጉላ ቤት ጨዋታና ሙሽራ ጠያቂየጫጉላ ግላጭተጨማሪ ያድምጡ"የጃቢ ጠህናን ወላጆች ወይም ሠርገኞች የተጣሉት ሰው ካለ የዕርቅ ሥነ ሥርዓት ይካሔዳል፤ ቂም ይዞ ሠርግ አይከናወንም" ሥራየ እንዳለው"በጃቢ ጠህናን ወረዳ ማኅበረሰብ ልጆቻቸውን ሲድሩ፤ 'ዓለማችንን አየን፤ አበባችንን አየን' በሚል የመኖራቸው ትልቁ ዕድል አድርገው ነው የሚያስቡት" ሥራየ እንዳለውShareLatest podcast episodesድምፃዊት እጅጋየሁ (ጂጂ) ሺባባውን አክሎ ኢትዮጵያውያን የሥነ ጥበብ ባለሙያተኞች የላቀ አገልግሎት ዕውቅና ተቸሩ"የጃቢ ጠህናን ወላጆች ወይም ሠርገኞች የተጣሉት ሰው ካለ የዕርቅ ሥነ ሥርዓት ይካሔዳል፤ ቂም ይዞ ሠርግ አይከናወንም" ሥራየ እንዳለው"በጃቢ ጠህናን ወረዳ ማኅበረሰብ ልጆቻቸውን ሲድሩ፤ 'ዓለማችንን አየን፤ አበባችንን አየን' በሚል የመኖራቸው ትልቁ ዕድል አድርገው ነው የሚያስቡት" ሥራየ እንዳለውየአውስትራሊያ ነባር ዜጎች ሚኒስትር ድምፅ ለፓርላማ ቁልፍ ዘመን ያሸመገሉ ችግሮችን መፍቻ የሁለትዮሽ መንገድ መሆኑን አመላከቱ