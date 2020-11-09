የአሜሪካ 2020 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ በአውስትራሊያ የኢትዮጵያውያን ሃይማኖት አባቶች ዕይታ

Abune Petros (L), Shiek Abdurahman Haji Kebir (T-R) and Rev. Mengistu Haile (B-R) Source: Supplied
Published 9 November 2020 at 6:53pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
ብጹእ አቡነ ጴጥሮስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሰሜን አሜሪካ እና ኒውዮርክ አካባቢ ሊቀ ጳጳስ ፤ ሼህ አብዱራህማን ሀጂ ከቢር በአውስትራልያ የእስልምና እምነት ተከታዮች መሪ ፤ መላከ ጸሀይ መንግስቱ ሃይሌ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምስራቅ አውስትራሊያና ኒውዚላንድ አህጉረ ስብከት ስራ አስኪያጅ እንዲሁም የብሪዝበን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ፤ የ2020 አም የአሜሪካን ምርጫ ውጤ አስመልክተው ያሳደርባቸውን ስሜት ገልጸውልናል ። የሃይማኖት አባቶቹ የጆ ባይደን እና ካማላ ሃሪስ ወደ ስልጣን መምጣት ለአሜሪካ በተለይ ለኢትዮጵያ መልካም አጋጣሚ ነው ይላሉ ።
Published 9 November 2020 at 6:53pm
By Martha Tsegaw
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