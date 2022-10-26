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95 سنة من الرسالة التربوية: "خرجنا أجيالاً وبول كيتينغ كان بفخر أحد طلاب مدرسة بلمور الثانوية للبنين"

أس بي أس عربي۲٤

Hala Ramadan

Principal of Belmore Highschool for boys Ms. Hala Ramadan proudly marks the 95th anniversary of the school Credit: Hala Ramadan

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نشر في: 26/10/2022 12:01pm, آخر تحديث: 26/10/2022 12:16pm
By Petra Taok
تقديم: Saleem Al-Fahad, Petra Taok
المصدر: SBS

عائلة تربوية ابصرت النور عام 1927 لتصبح اليوم "قرية تربوية" تضم 35 لغة بروح واحدة لتقديم تربية شاملة وكاملة لكل طالبة وطالب. كيف تنظر مديرة مدرسة بلمور الثانوية للبنين السيدة هالة رمضان على ارث ثقافي يناهز المئة عام؟ وكيف تتطلع الى مستقبل هذه العائلة التربوية؟

نشر في: 26/10/2022 12:01pm, آخر تحديث: 26/10/2022 12:16pm
By Petra Taok
تقديم: Saleem Al-Fahad, Petra Taok
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • تحتفل مدرسة بلمور الثانوية للبنين بذكرى مرور 95 سنة على تأسيسها بحضور 250 شخصًا ساهوا في هذه المسيرة التربوية
  • يقام الاحتفال يوم الخميس الواقع في 27 من تشرين الاول اكتوبر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء وذلك في حرم المدرسة
  • سيتم احياء هذه المسيرة من خلال أرشيف بالصور يشهد لقرابة مئة عام من العطاء
صرح تربوي يحتفي بمرور قرابة مئة عام على تأسيسه، خرج اجيالًا، وسلحهم بالقلم والفكر والمعرفة.

تحتفل مدرسة بلمور الثانوية للبنين بذكرى مرور 95 سنة على تأسيسها وذلك يوم الخميس الواقع في 27 من تشرين الاول اكتوبر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء وذلك في حرم المدرسة. بفخر استرجعت مديرة مدرسة بلمور الثانوية للبنين السيدة هالة رمضان ذكريات تلك البدايات التي تعود لقرن من الزمن قائلة:
كنا عائلة تربوية وبتنا قرية تربوية اليوم، وكم كانت هذه الرحلة مليئة بالإنجازات المختلفة والقاسم المشترك تقديم الرعاية لكل طالب
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لم تكن رمضان شاهدة لتلك الانطلاقة، لكن حملت الأمانة والارث التربوي منذ سبع سنوات مدركة الاحتياجات لمختلفة التي على المدرسة تلبيتها اذ تقول:

"منذ سبع سنوات، تضاعف عدد طلابنا وشهدت المدرسة تطورًا وتحسينات مختلفة بهدف تقديم تربية تطال الابعاد النفسية، الاكاديمية والاجتماعية".

تحتضن المدرسة اليوم قصص نجاح لا تحصى لخريجين لامعين، وذكرت رمضان على سبيل المثال لا الحصر بعض هذه الأسماء قائلة:

بول كيتينغ، حازم المصري، بلال حايك وغيرهم من الشخصيات التي اغنت المجتمع تخرجت من ثانوية بلمور
كيف تطورت المسيرة التربوية عبر 95 عام؟ وكيف نجحت المدرسة لتوفير تعليم على مدى الحياة للأهل، الشركاء الاساسيون في تربية الطفل؟
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كل التفاصيل في هذه المقابلة الشيقة مع مديرة مدرسة بلمور للبنين السيدة هالة رمضان،
في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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