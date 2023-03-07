الفنانة نور العبد الله تشارك في احتفالات إذاعة أس بي أس عربي24

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Singer Noor Al-Abdullah

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مستمرون بالاحتفال بالذكرى السابعة لتأسيس أس بي اس عربي24 ونستضيف اليوم الفنانة الشابة الأسترالية من أصول عراقية نور العبد الله التي تشاركنا فرحتنا بهذا اليوم المميز.

Key Points
  • أس بي اس عربي24 تحتفل بالذكرى السنوية السابعة على انطلاقها
  • لمطربة نور العبد الله عشقت الموسيقى والغناء منذ صغرها واستمر حلمها بالغناء أمام الجماهير إلى أن حققته عبر مشاركتها في برنامج عراق آيدل
  • ولدت نور في العراق وعاشت في الأردن لتنتقل مع أسرتها فيما بعد إلى أستراليا
والمطربة نور العبد الله عشقت الموسيقى والغناء منذ صغرها واستمر حلمها بالغناء أمام الجماهير إلى أن حققته عبر مشاركتها في برنامج عراق آيدل.
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وترعرت الفنانة الشابة نور العبد الله في بيت فني حيث علمها والدها أصول الفن وتذوقت الأغاني العراقية الأصيلة والطربية.
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وقالت الفنانة نور العبد الله، لبرنامج أستراليا اليوم، انه "على الرغم من الفرص التي أتيحت لي بالشرق الأوسط، فضلت العودة إلى بلدي أستراليا والتي سأنجح بها وأقدم منها أهم الأعمال الفنية".

ولدت نور في العراق وعاشت في الأردن لتنتقل مع أسرتها فيما بعد إلى أستراليا.
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واصلت نور العبد الله مع إدارة عراق ايدل وقٌبلت لتشارك في برنامج طالما رغبت المشاركة به والغناء أمام كبار الفنانين.

واجهت نور آنذاك صعوبة السفر من أستراليا إلى لبنان وتمكنت بالفعل حجظ مقعدها في وقت استحال السفر من أستراليا بسبب ظروف الكورونا.
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فور وصول نور إلى لبنان، توجهت إلى البرنامج وغنت أمام لجنة حكم مؤلفة من الفنانة رحمة رياض والفنان حاتم العراقي والفنان سيف نبيل.

تحدثت نور عن شعورها الذي تراوح ما بين الخوف والفرح واحساس بالرهبة من الموقف برمته.

واصلت نور مشاركتها في البرنامج وغنت لكبار الفنانين وأمام كبار الفنانين في سهرات مباشرة.

المزيد في التدوين الصوتي اعلاه
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على 
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