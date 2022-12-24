走过“艰难的一年”：澳洲政治领导人发表圣诞致辞 感谢各方付出

KEY POINTS 安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）发表了他就任总理后的首次圣诞致辞；

阿尔巴尼斯向应急服务人员、国防部队和轮班工作者致以敬意；

自新冠疫情开始以来，澳大利亚人将首次享受无限制的圣诞节。

安东尼·阿尔巴尼斯在他就任总理后的首次圣诞致辞中向澳大利亚的紧急服务人员致敬。与此同时，反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）提到，遭到洪水肆虐的社区将继续需要政府的支持。





自新冠大流行开始以来，这个圣诞季，澳大利亚人将享受第一个没有限制的圣诞节。一年前，Omicron病毒变种肆虐，对人们旅行造成严重破坏，数千人在节日期间被隔离。





阿尔巴尼斯戴上了一条红绿相间的领带，这条领带通常是留给他心爱的南悉尼兔子橄榄球队的专属领带。他说，圣诞节是“与亲友一起放松的日子”，但也是许多澳大利亚人“信仰的核心”。





“当然，不是每个人都能在今天放松下来。如果此时你在某个地方工作，我想对你为他人所做的服务说声‘谢谢’。”



Prime Minister Anthony Albanese has thanked emergency service and defence personnel in his first Christmas message as prime minister. 安东尼·阿尔巴尼斯在他的办公室里发表圣诞致辞。





他在就任总理后的首次圣诞致辞中感谢紧急服务和国防人员。





“如果你工作是志愿付出时间让澳大利亚同胞过得更好，无论你是在为有需要的人提供午餐，还是在保护我们的海滩安全，我想在此表达我的感激和钦佩。”





“对我们所有的紧急服务人员也是如此，当然还有所有澳大利亚国防军人员，无论他们是在这里服役，还是在远离家乡的海外服役。谢谢你们！”





此时此刻的大环境与去年同期形成鲜明对比。去年圣诞节，一波Omicron疫情导致圣诞节旅行大范围延误。时任澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）敦促澳大利亚人继续努力、度过疫情。





旅行者们对跨州际边界的核酸检测要求感到沮丧，这要求导致许多地方的等待时间长达一周左右。





在当时，距圣诞节还有不到两周的时候，塔州希尔克雷斯特小学（Hillcrest elementary School）发生充气城堡惨案，导致6名儿童不幸丧生，这让人们深陷悲痛之中。



“艰难的一年”

反对党领袖达顿表示，由于自然灾害、大规模数据泄露以及英女王伊丽莎白二世逝世的各种坏消息和噩耗，2022年对澳大利亚人来说是艰难的一年。





他还警告说，在圣诞节来临之际，生活成本的压力继续伤害着澳大利亚人。



Peter Dutton has described 2022 as a "difficult year" for many Australians. 达顿说：“在未来几个月和几年里，社区将继续需要我们的援助和政府的援助。”





“本着基督教精神，请向那些你认识的可能失去亲人的人伸出援手，让他们不会过一个孤独的圣诞节。“





“虽然这是艰难的一年，但我们感激所拥有的一切，这就是澳大利亚的方式。圣诞节是澳大利亚人再次表达感谢的时刻，我们很幸运能生活在世界上最好的国家。”





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