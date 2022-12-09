南澳今日高温 当局发布丛林大火警告

随着南澳大利亚州两个地区宣布出现灾害性的丛林火灾状况，政府已经部署了消防飞机，乡村消防局的工作人员也处于高度警戒状态。

Bush fire

南澳政府发布丛林大火预警。 Source: Getty / Getty Images

南澳政府今天公布的丛林大火警告（12月10日）适用于艾尔半岛南端（lower Eyre Peninsula）和约克半岛（Yorke Peninsula）。

今日南澳气温将飙升至30多度，风力将在气温转凉之前增强。

乡村消防局的首席官员路夫林（Brett Loughlin）表示，虽然周六的灾难性天气是今年夏天的第一次，但这是不可避免的。

他说，在南澳大利亚，每逢夏季，人们的生命和财产安全都会受到火灾的威胁。

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Published 10 December 2022 at 9:39am
Source: SBS