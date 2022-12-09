南澳今日高温 当局发布丛林大火警告

南澳政府今天公布的丛林大火警告（12月10日）适用于艾尔半岛南端（lower Eyre Peninsula）和约克半岛（Yorke Peninsula）。





今日南澳气温将飙升至30多度，风力将在气温转凉之前增强。





乡村消防局的首席官员路夫林（Brett Loughlin）表示，虽然周六的灾难性天气是今年夏天的第一次，但这是不可避免的。





他说，在南澳大利亚，每逢夏季，人们的生命和财产安全都会受到火灾的威胁。



