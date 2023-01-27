澳洲雇主提供灵活选择：员工公共假日或可调到另一天 如何操作呢？

在1月26日之前，一些大公司为他们的员工提供了一个选择，即在公共假日工作，另选一天休息。





澳大利亚电信公司（Telstra）、伍德赛德能源公司（Woodside Energy）、第十频道（Channel 10）和德勤（Deloitte）等大公司为那些宁愿上班也不愿在当天休息的员工提供了灵活的工作安排。沃尔沃斯超市（Woolworths）也告诉其员工，他们可以选择在1月26日工作，并由其经理决定可另选一天休息。





今年已经有数十万澳大利亚人拿到了这种选择。而且，随着越来越多的人支持改变澳大利亚日的日期，这可能成为更多人支持的事情。





那么，你可以把任何公共假日都调换到另一天吗？有可能。



了解如何或是否可以与你的雇主协商

公共假期是国家就业标准的一部分，因此，如果雇员公众假期不上班也可照常收到薪水，如果上班，则须获得适当的工资。



如果你不是在劳资裁定或企业协议范围内的雇员，那么你可以与雇主讨论，他可能会同意调换。





根据公平工作委员会的网站信息，在确定调换公共假期的要求是否合理时，有一些因素需要被纳入考虑。





工作性质、雇员的个人情况（包括家庭责任）、通知量、以及有权获得什么报酬等，这些都有助于做决定。



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你也可以和雇主协商哪一天请假，但雇主并没有被要求批准你的请假日期。





这将视具体情况而定，你可能被允许放假一天，但这并不保证你团队中的其他人也是如此。





“任何对自己的工资或待遇有疑虑的雇员都可以直接向公平工作调查专员署（FWO）请求帮助，”公平工作调查专员署的发言人在一份声明中告诉The Feed。





“如果员工愿意，他们也可以匿名报告自己的担忧。”





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