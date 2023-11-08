阿尔巴尼斯与李强会谈 确认重启年度总理会晤

当地时间周二上午，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）与中国国务院总理李强在北京人民大会堂举行会谈。双方发表了《中澳总理年度会晤联合成果声明》。





方欢迎阿尔巴尼斯总理和李强总理成功重启澳中总理年度会晤。阿尔巴尼斯表示，随着两国贸易伙伴关系的稳定，这一对话将继续下去。





阿尔巴尼斯表示：“我很高兴来到北京，参加我们的年度领导人会议。现在这些会议将继续下去，这对我们的关系非常重要。”





“在上海，我仔细观察了澳大利亚商业领袖和他们的中国同行的强烈意愿，即推进我们的商业联系，为我们双方服务。”





“我们距离很近，经济互补性很强，两国人民关系密切，”他说，“这就是为什么全面恢复两国之间自由、畅通无阻的贸易如此重要。”





中国国务院总理李强表示：“中方愿同澳方一道，本着相互尊重、相互理解的精神，进一步加强对话沟通，深化政治互信，妥善处理分歧，让合作持续成为中澳关系的主流，让共赢体现在双方合作的各个领域，推动中澳全面战略伙伴关系持续稳健发展，给两国人民创造更多福祉。”



根据《中澳总理年度会晤联合成果声明》，两国领导人“再次确认支持中澳全面战略伙伴关系”，并同意继续和拓展在政治对话，双边贸易，气候变化、能源和环境，人文交流以及便利人员往来方面的接触。





此次会晤是阿尔巴尼斯和李强在近期内的第三次交流。9月，双方在雅加达出席东亚合作领导人系列会议期间会面。在同月于印度举行的二十国集团（G20）领导人峰会期间，阿尔巴尼斯和李强在晚餐期间进行了非正式讨论。





李强在会上引用中国谚语“一回生，二回熟，第三次见就是老朋友”，并向阿尔巴尼斯表示他“在中国社交媒体上看到的很多关于您访华的短视频，包括您的演讲和您穿着黄运动服在外滩跑步的视频”，“大家都说有个澳大利亚来的帅哥。大家对双边关系的进一步改善都感到欢欣鼓舞。”





目前，阿尔巴尼斯已经结束对中国的访问。他已经抵达拉罗汤加（Rarotonga），参加即将举行的太平洋岛屿论坛。





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