阿尔巴尼斯与李强会谈 确认重启年度总理会晤

在访华的最后一天，澳大利亚总理阿尔巴尼斯与中国国务院总理李强在北京人民大会堂举行会谈。双方发表了《中澳总理年度会晤联合成果声明》。

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澳大利亚总理阿尔巴尼斯周二与中国国务院总理李强会晤。 Credit: Liu Bin/AP/AAP Image

当地时间周二上午，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）与中国国务院总理李强在北京人民大会堂举行会谈。双方发表了《中澳总理年度会晤联合成果声明》。

方欢迎阿尔巴尼斯总理和李强总理成功重启澳中总理年度会晤。阿尔巴尼斯表示，随着两国贸易伙伴关系的稳定，这一对话将继续下去。

阿尔巴尼斯表示：“我很高兴来到北京，参加我们的年度领导人会议。现在这些会议将继续下去，这对我们的关系非常重要。”

“在上海，我仔细观察了澳大利亚商业领袖和他们的中国同行的强烈意愿，即推进我们的商业联系，为我们双方服务。”

“我们距离很近，经济互补性很强，两国人民关系密切，”他说，“这就是为什么全面恢复两国之间自由、畅通无阻的贸易如此重要。”

中国国务院总理李强表示：“中方愿同澳方一道，本着相互尊重、相互理解的精神，进一步加强对话沟通，深化政治互信，妥善处理分歧，让合作持续成为中澳关系的主流，让共赢体现在双方合作的各个领域，推动中澳全面战略伙伴关系持续稳健发展，给两国人民创造更多福祉。”
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根据《中澳总理年度会晤联合成果声明》，两国领导人“再次确认支持中澳全面战略伙伴关系”，并同意继续和拓展在政治对话，双边贸易，气候变化、能源和环境，人文交流以及便利人员往来方面的接触。

此次会晤是阿尔巴尼斯和李强在近期内的第三次交流。9月，双方在雅加达出席东亚合作领导人系列会议期间会面。在同月于印度举行的二十国集团（G20）领导人峰会期间，阿尔巴尼斯和李强在晚餐期间进行了非正式讨论。

李强在会上引用中国谚语“一回生，二回熟，第三次见就是老朋友”，并向阿尔巴尼斯表示他“在中国社交媒体上看到的很多关于您访华的短视频，包括您的演讲和您穿着黄运动服在外滩跑步的视频”，“大家都说有个澳大利亚来的帅哥。大家对双边关系的进一步改善都感到欢欣鼓舞。”

目前，阿尔巴尼斯已经结束对中国的访问。他已经抵达拉罗汤加（Rarotonga），参加即将举行的太平洋岛屿论坛。

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Published 8 November 2023 11:08am
Updated an hour ago 1:53pm
Source: SBS
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