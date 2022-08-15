澳大利亚每日COVID-19要闻：前总理莫里森面临疫情期间秘密兼任多个部长职位的指控

要点 一份报告称，前总理斯科特·莫里森曾“秘密”地将自己任命为卫生部、财政部和能源部的联合部长

卫生部长马克·巴特勒排除了终止Bulk Billing的可能性

世卫组织同意对猴痘进行重新命名

周一，澳大利亚报告了至少28例COVID-19死亡病例，包括维州的15例、新州的6例和南澳州的4例。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，联邦政府将对前总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）在疫情期间秘密兼任多个部长职位一事展开调查。





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据称，在澳大利亚新冠疫情最严重时期，莫里森曾“秘密”地将自己任命为卫生部、财政部和能源部的部长，与当时这三个部门的部长共同领导部门。





阿尔巴尼斯说：“斯科特·莫里森当时管理着一个影子政府。”





阿尔巴尼斯表示，目前正在寻求法律建议。





澳大利亚国立大学和悉尼大学的研究人员表示，新冠大流行已经深刻地改变了零售工作。





他们说，由于技术的迅速变化，零售从业者正在被甩在后面。





大约25%的零售从业者认为，如果他们没有跟上所需的技术技能，他们就会失去工作。





维州政府已经宣布为一个新的医疗机构提供资金以开发技术。该机构研发的一些项目包括检测新冠、流感和其它呼吸道病毒的即时传感器。





卫生部长马克·巴特勒对澳广阿德莱德电台（891 ABC Adelaide）表示，他没有计划终止批量计费（Bulk Billing）。





他说，医疗保险在其近40年的历史中处于最“危险”的状态。





塔州将从8月30日起关闭新冠社区疫苗接种中心。居民可以在全科医生和药房接种疫苗。





世界卫生组织（WHO）已同意使用罗马数字重新命名猴痘变种。世卫组织正在举行公开咨询，任何人都可以提出新的名称。



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