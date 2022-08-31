澳大利亚每日COVID-19要闻：全澳新冠病例超千万 中位年龄为31岁

要点 维州将建立一个新的大流行预防中心；

澳大利亚将提供3150万澳元用于寻找治疗COVID-19的新方法；

一项新的研究显示，Paxlovid能降低老年人的感染新冠后住院和死亡风险。

周三，澳大利亚报告了至少65例COVID-19死亡病例，包括维州的26例、新州的22例和昆州的10例。





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全国内阁正在召开会议，决定是否将COVID-19阳性病例的隔离期从7天缩短至5天。





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卫生服务工会（Health Services Union）认为应该彻底取消隔离期。





维州将向墨尔本大学提供7500万澳元，用于建立一个新的大流行预防中心。





加拿大慈善家和商人杰弗里·康明（Geoffrey Cumming）将向该中心捐赠2.5亿澳元，这是有史以来对澳大利亚医学研究最高额的慈善捐款。



澳大利亚将向研究人员提供3150万澳元，以寻找治疗COVID-19的新方法并了解其长期影响。





澳大利亚的COVID-19病例已经突破了1000万例大关。截至2022年8月30日下午三点，澳大利亚已报告10018025例COVID-19感染病例及13834例死亡病例。





所有感染及死亡病例的中位年龄分别为31岁和83岁。





发表在《新英格兰医学杂志》上的一项以色列新研究显示，抗病毒药Paxlovid可将65岁及以上人群的感染新冠后住院风险降低73%，死亡风险降低79%。





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