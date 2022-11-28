乌克兰电力仍然短缺 基辅居民迎暴雪严寒天气

从周日开始，乌克兰首都基辅将迎暴雪天气，全天气温降至零度以下。当地数以百万计的居民仍没有足够电力和暖气。





国家电力公司Ukrenergo 表示电力生产商只能应付四分之三的需求，所以全国必须限电和停电。





乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，目前全国27个地区中的14个地区和基辅实行限电， 每个地区有“超过十万”用户用电受限。





在晚间视频讲话中他表示：“如果晚间用电量上升，停电次数还会增加。”





“这个状况再次警示我们需合理用电和节电。”





YASNO公司为基辅提供能源，其首席运营官谢尔盖· 科瓦伦科（Sergey Kovalenko ）表示基辅的状况已有所改善，但仍“很艰难”。他说居民每天至少应有四个小时的电力供应。





“如果你一天没有四个小时的电力供应，请联系DTEK基辅电网公司，员工会帮助解决这个问题。”





YASNO是乌克兰最大私有能源企业DTEK的零售分公司。





俄罗斯上周三的轰炸造成了迄今最严重的破坏，导致乌克兰数百万人没有电、水或暖气。





俄罗斯称轰炸目标并不是平民。克里姆林宫表示，莫斯科对乌克兰能源设施的打击是基辅不愿意谈判的代价。





据称，乌克兰近半的能源基础设施最近在俄罗斯导弹和无人机空袭中被摧毁，目前亟需抢修。





上周五，泽伦斯基罕见地公开批评基辅市长，称其在为遭俄袭击后的缺电民众安置应急避难所工作中失职。





Ukrenergo称停电将持续，并呼吁节约用电。





在Telegram消息应用程序上的一份声明中，Ukrenergo号召“那些已经恢复供电的乌克兰人节约用电，以帮助其他人更快能够恢复用电”。





基辅在战前拥有280万居民。该市的大雪天气预计持续到周三，气温预计维持在零度以下。





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