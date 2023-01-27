澳大利亚日近两万人宣誓入籍 全国各地出现原住民声援集会

要点： 数以万计的人在1月26日参加声援澳大利亚原住民的集会；

集会旨在反对这一天作为澳大利亚的国庆日；

总理阿尔巴尼斯欢迎入籍澳大利亚的新公民。

昨天（1月26日）澳大利亚日公众假期，澳人在不同地方以不同方式度过，不论是参与入籍仪式、示威还是庆祝活动。





共有数万人参加在所有首府城市举行的“入侵日”或“幸存日”集会，提醒人们反对澳大利亚国庆日。





带领抗议活动的人呼吁民众将焦点放在主权、条约和真相上，一些集会发言人强烈反对稍后举行公投的原住民国会之声入宪。





堪培拉的Garema Place挤满了反对国庆日的人士，公共广场上到处都是海报，上面以不雅用语咒骂原住民之声是在“炮制”原住民在宪法上的认可。



堪培拉的“入侵日”游行。 Source: AAP / Mick Tsikas 在墨尔本的集会上，绿党参议员索普（Lidia Thorpe）告诉群众，需要一项“主权条约”来“将所有人凝聚在一起”。





澳大利亚仍是唯一没有在联邦层面与其原住民签订条约的英联邦国家。维州和昆州已开始在州政府层面上与原住民商讨和缔结条约。



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在悉尼，示威者默哀一分钟，以纪念自1991年以来527名原住民在狱中死亡。





原住民男子David Dungay Jr于2015年在拘留期间死亡，死前他重复了12次“我无法呼吸”这句话。他的母亲Leetona Dungay表示，儿子的死是一个永远无法抹去的污点。





“对很多人来说，那些（原住民在拘留期间死亡）数字只是统计数据。对我来说不是，我的儿子有生存的权利，他有权免受伤害，我有权为他的事寻找公义。”



数千人参加悉尼Belmore Park的“入侵日”游行。 Source: AAP / Bianca De Marchi 虽然一些反对澳大利亚日的人批评原住民之声，但也有人表示支持。





参加悉尼集会的Yuin部落女子Aileen Monta表示，随着国家准备全民公投，她希望全国可借此团结一致。





她告诉SBS新闻：“让我们团结起来，（原住民之声入宪）是正确的决定。现在出现那么大的分歧，这并不像我们，没必要这样做。”



与此同时，在堪培拉举行的一场公民入籍仪式上，总理阿尔巴尼斯承认1月26日“对原住民和托雷斯海峡岛民来说是艰难的一天”，但表示联邦政府没有计划改变国庆日的日期。





他表示，民众欲支持这“世上最古老和仍然传承的文化”，最好就是在今年稍后举行的公投中，支持原住民在宪法上得到承认。





他在本周三（1月25日）和总督赫尔利（David Hurley）在私人的烟熏仪式与原住民长老会面，并为全国各地的官方纪念活动揭开序幕。他们还向新的澳大利亚公民致意，全国有超过1.9万人参加了昨日的入藉仪式。



阿尔巴尼斯和赫尔利与23位“新澳大利亚人”合影。 Source: AAP / Mick Tsikas 在仪式上，阿尔巴尼斯和赫尔利亲自祝贺23位新公民，当中包括心理健康工作者、科学家和机械估计员。





阿尔巴尼斯说：“你为我们带来世界，带来动力、热情、才华和精神。纵观今天在座各位从事的职业，都是澳大利亚所想和所需。”



我想让你知道，你现在正在成为国民，无论你住在哪里或有何信仰，无论你喜欢什么、姓甚名谁，你都可以在这里书写自己的未来。

澳大利亚日标志著1788年英国第一舰队的阿瑟·菲利普（Arthur Phillip）船长在悉尼港首次升起英国国旗，并宣布这片土地为英国殖民地。





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