意大利拟立法禁止在正式场合中使用英语

要点： 意大利总理支持的一项法案，将对那些在正式场合交流时使用英语的意大利人除以罚款；

违反此项新立法可能会被罚款最高十万欧元（160708 澳元）；

此项法案被其他政界人士认为是“滑稽”的。

意大利人很快就会因在正式场合使用英语和其他外来词汇而被处以巨额罚款。





一项尚未提交予议会辩论的法案，将使意大利语成为“推广和使用公共产品和服务时的强制性语言”。





此法案还禁止在职衔中使用英语单词或英文缩写，并规定必须使用意大利语作为主要语言，即使在办公室与非意大利语的外国人打交道也受此限制。



法案与反馈

意大利下议院议员洛佩利（Fabio Rampelli）提出这这项法案，得到总理梅洛尼（Giorgia Meloni）的支持。





根据该法案，意大利文化部将成立一个委员会，负责在学校、媒体、商业和广告中“纠正意大利语及其发音”。





这意味着说“bru-shetta”而不说“bru-sketta”可能会因违法而被罚款。





该法案虽然涵盖所有外语，但特别针对英语单词使用和意大利语日益英语化，法案指会“贬低和羞辱”意大利语。





意大利新闻机构 Dire 上周五报导，+Europa 党的维多瓦（Benedetto Della Vedova）称该法案是“滑稽的”。





在一份声明中，他质疑梅洛尼是否会因为她之前曾使用英文单词“underdog”来形容自己而受到惩罚。





最近该国政府也采取行动去捍卫意大利文化的另一部分，禁止使用实验室生产的食品。



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意大利也一直推动有限度地使用“Prosecco”这个词语来形容在特定地区生产的葡萄酒，而不是用葡萄的名字，从而限制澳大利亚酿酒师使用该词。



影响

维奥拉（Angela Viora）博士是蒙纳士大学（Monash University）欧洲语言学系讲师，她在意大利和澳大利亚教授意大利语近 20 年。她认为面向公众的人物，他们所使用的语言是很重要的。





她指公众人物通过电视、杂志、期刊和报纸发表讲话，大众会去学习他们怎样用意大利语去交流的方式。





“如果我看到一个电视节目中的意大利语说得非常差，那和英语毫无关系。”





维奥拉表示，禁止英语并不一定会强化意大利语，立法的主要目标是“捍卫和推广意大利语”。





她说：如果我们认为意大利语有问题，如果他们认为意大利语有变得贫乏的趋向，英语被过度使用或错误使用，那么我们应制订策略来改善学习和使用这两种语言，两种语言可以共存。”



紧贴科技

维奥拉博士说，英语单词经常被用来代替较冗长的意大利语单词。



在置顶的推特（Twitter）帖文中，洛佩利批评英文单词“dispenser”的使用，该词语在意大利语中有更长的表达方式——“dispensatore di liquido igienizzante per le mani”。





维奥拉表示，科技一直是将英语单词引入日常意大利语的最大推动力之一。





“我们使用流媒体（服务），我们用意大利语为流媒体频道宣传，我们可以说 ‘scaricare‘，但你会明白他们说的是下载。”





她认为，将英语词汇引入意大利语，特别是那些与科技相关的单词是“合乎逻辑的”，并且是不应该停止的过程。





她将英语视为一种重要的沟通工具，“是一个能用于旅游和与移民社区沟通的资源”。





该法案必须得到议会两院的批准才能成为法律，到目前为止，仍未知何时会获得通过。





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