新民调：英女王去世后 对澳洲成为共和国的支持率下降

如果是在今天就对澳大利亚成为共和国与否举行公投，将不会获得通过。





根据一项名为Resolve的民意调查，当被问及是否支持修改宪法、放弃与君主制的联系时，只有46%的澳大利亚人回答“是”。





英国女王伊丽莎白二世去世后，人们呼吁澳大利亚任命自己的国家元首，尽管总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）一再表示，现在不是讨论推动共和制的合适时机。





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这份刊登在九号报纸上的民意调查发现，维州是唯一一个大多数受访者支持共和制的州份。





在18岁至34岁的澳大利亚人当中，54%支持澳大利亚放弃和英国君主制的联系。





约75%的受访者表示，女王在位期间工作出色，而45%的人认为国王查尔斯三世作为澳大利亚国家元首会做得很好。



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澳大利亚副总理理查德·马勒斯（Richard Marles）说，在女王去世后，人们应该把这项民调放在对伊丽莎白女王及其家人的支持的背景下看待。





他在接受澳大利亚广播公司（ABC）电台采访时表示：“我认为，在伊丽莎白二世女王去世这样一个历史性时刻之后，我们不应该对民意调查开展过多的解读。”





“我觉得，自从女王去世后，过去几周所发生的一切都是对一位非凡人士的认可。”





周四，在堪培拉议会大厦举行的国家悼念会将悼念英女王。





这一仪式将不会向公众开放，不过澳大利亚财政部长加拉格尔（Katy Gallagher）指出，到目前为止，一些纪念活动已在首都举行。





她在接受澳大利亚广播公司电视台采访时表示：“这一悼念会将会有一些限制，包括对参加悼念会的人，而这些挑战必须由组织者来权衡。”





许多澳大利亚作品将在该仪式上展示，包括八届阿奇博尔德奖得主威廉·达吉爵士于1954年为女王创作的画作。



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这一仪式将于周四澳大利亚东部时间上午11点开始向全国直播，以一分钟的默哀开始。





澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，这一仪式将让全国民众缅怀英女王奉献和服务的一生。





他说：“女王陛下对澳大利亚有着深厚的感情，她去世后，澳大利亚人对她深情怀念。”





“女王一生充满尊严和优雅的气息，这将在未来几个世纪被铭记。”





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