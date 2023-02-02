澳洲举办濒危物种造型甜品大赛：哪些受关注？哪些被遗忘？

要点： “Threatened Species Bake Off ”活动旨在提高大众对澳大利亚受威胁物种的认识；

参赛者被鼓励以受威胁物种的形状烘焙甜品，并在社交媒体上分享他们的努力；

研究人员表示受欢迎的动物如考拉，比一些看起来“没那么可爱”的物种受到更多关注。

烘焙食品是一种吸引注意力的“甜蜜”方式，澳大利亚的一场全国比赛正是这样做的，以帮助澳大利亚的濒危物种。





每年“Threatened Species Bake Off ”活动旨在提高社会大众对濒危的本土动植物的意识和兴趣。





考拉、鸟类和兔耳袋狸等这些动物造型是面包师傅的最爱，但没有那么可爱的动物却落选了。



了解 “Threatened Species Bake Off ”活动

这项比赛每年由联邦政府举办，已举行了六届，旨在提高人们对澳大利亚濒危物种的意识。





获邀的参赛者要以受威胁物种的造型制作甜品，并在脸书（Facebook）、推特（Twitter）和 Instagram 上与受威胁物种事务专员分享。



This Northern Hairy-Nosed Wombat cake was submitted by Cathryn in the 'open' category of the Threatened Species Bake Off. Source: Facebook / Threatened Species Commissioner 比赛组别分为 4 岁以下儿童、5 至 15 岁少年儿童、15 岁以上个人、学校、组织和互助社。



可爱的动物更受关注

虽然比赛旨在以轻松愉快气氛而且引人瞩目的方式来提高大众意识，但在网络传来的参赛作品也展示了另一种模式。





悉尼大学的研究员表示，人们对可爱的动物有“明显的偏爱”，这些动物通常会在保护濒危物种的讨论和倡议中受到更多关注。



This red handfish cake, entered by Oliver and Isla, was one of only a few fish entries in the baking competition. Source: Facebook / Threatened Species Commissioner 伊丽莎·米德尔顿（Eliza Middleton）、凯特琳·福斯特（Caitlyn Forster）和迪特尔·霍丘里（Dieter Hochuli ）审视了 2017 至 2021 年的作品，发现考拉、针鼹和袋熊的造型一直出现在这些烘焙食品中，而植物和无脊椎动物的出现远没有那么突出。





研究员表示，在考虑自然和保护时，植物经常被遗忘。





他们写道：“在本届政府的 2022-2032 年受威胁物种行动计划中，许多物种都是鸟类和哺乳类动物，这些物种都比植物或无脊椎动物更具吸引力。”





“这行动计划包括 14% 的受威胁哺乳类动物和 13% 的受威胁鸟类，受威胁植物仅2%。”





研究员表示这代表某些物种缺乏关注、知识和保育资金。



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研究员在《对话（The Conversation）》发表的文章中写道：“虽然烘焙甜品是出于好意，但结果却凸显了保育资讯方面存在巨大差距。”





“除非我们为不太受欢迎的植物、无脊椎动物、青蛙和鱼类的建立档案，否则我们肯定会看到更多物种消失。”





政府的行动计划包括 110 个优先保护物种，包括 22 种鸟类、21 种哺乳动物、9 种鱼类、6 种青蛙、11 种爬行动物、11 种无脊椎动物和 30 种植物。





根据《环境保护和生物多样性保护法》，澳大利亚有 226 种极度濒危植物群（指植物）和 93 种极度濒危动物群，其中包括爬行动物和鸟类等动物。





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