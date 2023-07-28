“毕业即失业”：南澳港人一度受焦虑困扰 呼吁关注移民心理健康

要点： 新移民在抵澳后往往面对就业或学业挫折，抑郁或焦虑等健康隐患；

有家庭医生分享，药物及辅导治疗可大大舒缓焦虑症病情；

华人或碍于传统观念，较易忽略情绪健康管理。

游学海外攻读大学学位、获得专业学历、毕业后一展所长、融入社会落地生根。以上描述，是不少国际学生或移民心目中的“澳洲梦”。然而，从香港移民到南澳阿德莱德的萧志烽Hugo，融入澳大利亚的道路却崎岖得多。





Hugo于2004年来澳，并于2008年毕业于阿德莱德大学，获得经济学硕士学位。不过，为争取一份和他学历相关的工作，却曾令他焦虑不已。



可以说，我是毕业即失业。 南澳香港移民萧志烽

Hugo 说：“从2008年起，我有足足四年无法找到和我专业相关的工作。”



萧志烽在阿德莱德大学毕业后，足足四年无法找到和与专业相关的工作。 Credit: supplied/ Hugo Siu Hugo坦言，社会人脉的不足、文化隔阂、缺乏本地工作经验等等，都是不少如他一样的国际毕业生所面对的困境。加上当年时值2008年的全球金融危机，社会经济气氛悲观，尽管他有着相当高的专业学历，并一再寄出求职信，却总是回音渺渺。





他无奈道：“澳洲的雇主却往往优先聘请有本地工作经验的求职者，我足足寄出过百封求职信，但却连实习的机会也得不到。”



在经济的压力下，Hugo不得不转职为出租车司机，同时需在餐厅兼职打零工，才能勉强维持生计。由于迟迟未能找到可以一展抱负的工作，当时Hugo的情绪曾一度相当焦虑。





“我不抗拒开出租或餐厅的工作，但最令我心碎的是一次次寄出求职信，却一次次石沉大海。”



无可避免，思想会变得悲观，我甚至试过怀疑、否定自己。当时我就不断反复质疑，自己到底是否特别不济的一个。 南澳香港移民萧志烽

他又坦言：“想到家人辛辛苦苦提供学费多年，我就更加觉得自己难以面对父母的期望。”





Hugo在压力最大的日子里，这些疑问不断萦绕在其脑中挥之不去。他经历过失眠、忧心、甚至试过有些日子，整天都没有出门，也不与人交谈。





虽然当时有严重的情绪压力，幸而Hugo尚未到抑郁或焦虑症的程度。在那段徬徨寻工的日子，他的太太黄静欣 Ching 一直陪伴着他，成为他倾诉的对象。





Hugo通过不断努力尝试、主动从事义工，拓宽社交圈子，在毕业四年后终于才如愿找到一份会计的工作，得以开展其专业生涯。现在他也回馈社区，在情绪健康方面协助在阿德莱德的新移民。



南澳澳亚基督教会举办针对新移民的活动。 Credit: supplied/ Joseph Chu 南澳澳亚基督教会执事朱伟国 Joseph 负责统筹的移民情绪健康讲座即将举行。Joseph 形容，Hugo的故事是不少国际留学生和新移民的写照。





他指出，初来乍到的移民，经济、就业和交友是影响他们情绪的最大压力来源，“我们见过比Hugo不幸的例子，有些个案因融入社会的道路崎岖，慢慢发展成抑郁、甚至走上绝路”。



焦虑症日见普遍

全科医生刘汉仁则从医学角度分析，他指出，因焦虑症状而求诊的人士，占其日常的门诊病人达三成之多，而且在疫情之后，求诊者更有上升的趋势。





遭焦虑症状困扰的人士往往并不了解自己的处境。他们可能认为自己的情况只短暂低潮，因而不愿寻求帮助。刘汉仁医生指出，在这方面，亲友的关心和鼓励，并及早求医，对处理问题至关重要。



全科医生刘汉仁指出，遭焦虑症状困扰的人士，亲友的关心和鼓励，并及早求医，对处理问题至关重要。 Credit: supplied 他解释：“如果发现身边亲友突然性情大变、情绪波动、变得寡言、疲惫、失眠、食欲改变等，都可能是焦虑症的征兆，应鼓励他们尽早求医。”





他又强调，华人可能由于传统文化影响，对精神情绪健康或掉以轻心、或讳疾忌医，往往反而会令病情迅速恶化。



药物及辅导双管齐下

刘汉仁建议，怀疑自己受焦虑问题困扰的人士可先向全科医生求助，医生会先透过问卷调查作初步诊断，并根据个别情况开具处方药物及转介至心理专科或辅导机构，双管齐下进行治疗。





“医生可能会开具提升血清素的药物处方，以产生抗忧郁功效。”





“转介方面，精神专科属于国民保健Medicare的保障范围，每位求诊者可得到最多十次的心理学家Psychologist的面诊服务，支付的差额费用（gap fee）只为数十元。而另一治疗途径是通过辅导，部分费用可透过私人医疗保险获得回扣。”



资深辅导员谭颖诗指出，辅导治疗的计划以人为本，以回应不同的情绪问题需求。 Credit: supplied 资深辅导员谭颖思则补充：“辅导员通过聆听和沟通，与求诊者一起合作，为他们的困境找出解决方案。我们相信每个人都最了解自己的需要，所以治疗计划也是人人不同，去回应不同的情绪需求。”





刘汉仁医生指出：“很多病人在经过药物和辅导约六星期后，情况即有明显的好转。”



政府应提供更多协助

回顾当日的经历，Hugo和Ching呼吁政府应加强对国际学生及新移民的支援，从根本上协助他们免受抑郁或焦虑情绪困扰。



萧志烽 Hugo 在南澳徬徨寻工日子，幸好有太太黄静欣 Ching一直陪伴。 Credit: supplied/ Hugo Siu Ching还分享道：“正是因为新移民对澳洲的生活不熟悉，相对之下在寻工、求学方面都是较弱势的一群。我们希望政府能在政策层面提供更多帮助。”





“例如政府可提供资源设立说少数族裔语言的热线电话，而非只单纯提供传译服务。这样，移民在遇有疑难的时候可直接用自己的语言查询，而不必依靠民间自发的志愿或宗教团体。”





Hugo也补充：“政府希望吸引外来移民，不能单纯增加签证配额，更要考虑以政策或实质支援，鼓励雇主聘用他们。如能缩短新移民来澳后的调适时间，他们就能尽早在其专业岗位上为澳洲作出贡献。”



移民也应该相信自己的才能，多主动拓宽社交圈子，不断尝试，总会找到位置，成为澳洲大家庭的一员。 南澳香港移民萧志烽

寻求心理健康紧急支援，可以打 Lifeline 生命热线电话 13 11 14，或 BeyondBlue 热线电话 1300 22 4636 。





也可以浏览多元文化心理健康项目 Embrace Multicultural Mental Health ，为多元化背景人士提供心理健康服务组织及机构。





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