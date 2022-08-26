“我们需要透明度”：总理透露对莫里森秘密部长门调查细节

要点 总理阿尔巴尼斯宣布将对莫里森秘密部长事件启动一项独立调查

独立调查将由前高院法官弗吉尼亚·贝尔领导

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）宣布，将启动一项由前高院法官领导的独立调查，对斯科特·莫里森（Scott Morrison）秘密任命五个部长职务这一事件进行调查。





总理表示，对前总理行为的调查将与政府“保持一定距离”，并提供关于所发生情况的“透明度”。





“我们需要进行快速和适当的调查，这无关政治，而关乎这件事是如何发生的、为什么会发生、谁知道这件事，”他周五说。



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“我们需要在这个过程中保持透明度，因为我们的议会民主制度依赖于公约，依赖于威斯敏斯特制衡制度。”





由前高等法院法官弗吉尼亚·贝尔（Virginia Bell）领导的这项调查，将审查莫里森在2020年和2021年期间任命卫生、财政、工业、能源和资源、国库和内政部长的相关情况。





“它还将审查这些任命对部门、政府企业和法定机构的运作以及对我们政府体系的问责制和公众信心的影响，”阿尔巴尼斯说。





“职权范围还要求调查组审查和报告适用于部长任命的做法和程序，包括这些任命的公开披露。”





当被问及莫里森是否会被迫配合调查时，阿尔巴尼斯表示这将由贝尔法官决定。





如果有人拒绝与我认为无可非议的前高等法院法官交谈，我会觉得这很不寻常，”他说。





“但如果弗吉尼亚·贝尔觉得她没有得到所需的合作，那么我确信可以考虑其它措施。”



LISTEN TO 莫里森的秘密部长门事件，为什么不违法？他将面临什么后果？（点击上方收听音频） SBS Chinese 25/08/2022 07:06 Play

在宣布进行调查之前，联邦司法部长本周提出了建议，他认为虽然秘密部长的任命是合法的，但与“负责任的政府”不一致。





在该建议发布后，莫里森在社交媒体上发表了一份声明为他的行动辩护，认为由于澳大利亚当时面临的“严重危机”，他的行动是必要的。





“我注意到，司法部长认为这些任命是‘有效的’，并且‘虽然根据第64条在宪报上公布管理特定国家部门的任命有一些历史先例，但在这方面并没有一致的做法‘，”他写道。





“事后看来，其中一些决定将在现在得到反思并吸取教训。副检察长在他的建议中从他的角度指出了其中的一些要点，我相信这将有助于指导这些领域的任何变化。”





贝尔法官将在11月25日之前向总理提交最终调查报告。





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