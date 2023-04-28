为何Medibank拒绝透露其网络攻击审查结果？

要点： Medibank拒绝透露对此前重大网络攻击的审查结果；

此次网络攻击侵犯了约1000万客户的私人信息；

该私营医疗保险公司表示计划实施所有审查建议。

由于担心安全问题，Medibank不会公布对此前备受瞩目的网络攻击的外部审查结果。





2022年10月的一次网络黑客攻击导致约1000万Medibank客户的私人信息被发布到暗网上。





这家健康保险巨头聘请咨询公司德勤调查该事件，并就Medibank的IT流程和系统的潜在改进提出建议。



在周五对ASX的一份声明中，Medibank表示已收到审查结果，并计划实施所有的建议。该公司没有概述这些建议的细节。





该公司的一位发言人告诉澳联社（AAP），该审查不会被公开，因为它包含有关网络安全措施的机密和敏感信息。





她说：“我们认为公开发布他们的调查结果不符合我们的客户或更广泛的澳大利亚社区的利益，因为这不仅会给Medibank带来安全风险，还会给其他澳大利亚企业带来风险。”



此前的网络攻击事件中，黑客窃取的数据包括姓名、电话号码、Medicare医疗保险卡号和敏感的健康信息。





Medibank主席威尔金斯（Mike Wilkins）表示，该公司专注于确保客户拥有他们期望和应得的安全。



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他说：“董事会将继续监督审查建议的按步骤实施及后续工作，以进一步加强系统。”





黑客事件发生后，Medibank的股东和客户分别发起了集体诉讼。





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