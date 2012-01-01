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生活成本
生活成本压力高 今年澳洲最低工资如何上调备受关注
本月加息暂停利率走势引发关注 澳洲储备银行和银行界怎么说？
经济压力之下五次退休未果 79岁澳洲老人靠修剪草坪挣钱养家
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澳联储四月暂停加息 今年还会加息吗？
RBA四月暂停加息 维持3.6%现金利率
十连涨后澳大利亚储备银行今会否再次加息 经济学家如何分析？
澳洲某地已有租金上限 有人希望看到它推广
退休公积金税收优惠每年花费450亿澳元 澳洲智库呼吁政府开展税改
单间公寓周租900元 ：澳洲一些租客希望对房租上涨说不 可以怎么做？
租房难：母亲与四孩无家可归住帐篷 对住房的“空洞承诺”感到愤怒
工会呼吁提高最低工资以保证最低收入工人的生存
最新数据显示 澳大利亚通货膨胀有所放缓
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