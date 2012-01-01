生活成本

生活成本压力高 今年澳洲最低工资如何上调备受关注

本月加息暂停利率走势引发关注 澳洲储备银行和银行界怎么说？

经济压力之下五次退休未果 79岁澳洲老人靠修剪草坪挣钱养家

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澳联储四月暂停加息 今年还会加息吗？

RBA四月暂停加息 维持3.6%现金利率

十连涨后澳大利亚储备银行今会否再次加息 经济学家如何分析？

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工会呼吁提高最低工资以保证最低收入工人的生存

最新数据显示 澳大利亚通货膨胀有所放缓

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