【观点】建议担忧核废水的民众饮食结构多样化 注意维护自身健康

日本已从本周四（8月24日）开始，从福岛核电站向太平洋排放经过处理的放射性废水。





尽管国际原子能机构已经进行过评估并表示，日本污水排放符合国际标准、没有安全问题，但目前中国已全面禁止进口日本海鲜，核废水对海洋环境的污染及其它相关的话题，也引发了很多人的担忧。



对此，乐卓博大学（La Trobe University）公共卫生专家刘朝杰（George Liu）教授对SBS普通话表示，民众的关注值得肯定，但无需过于紧张，建议大家从维护个人身体及心理健康做起。



日本海鲜、零食和化妆品还能买吗？

刘教授表示，民众对海产品的担忧“有一定道理”，因为海洋生物中易富集海洋污染物。





他说：“海中的这些动物它们在海洋的这种环境中，会把海洋中很多污染物不断地聚集，用大家比较容易理解的话就是不断地浓缩。”



Public health expert from La Trobe University, professor George Liu. Source: Twitter / Chaojie Liu/Twitter “那么这时候我们通过食用海产所摄入到体内的这些污染物的话，实际上是比海洋生物直接暴露在海洋（污染物）中这种浓度和影响会更大一些的。”





而对于核电站周边地区出产的其它产品，例如零食、水果、护肤品及化妆品等等，刘教授认为其与海产品相比，“问题相对来说不是这么严重”。



“长期暴露、不断累积”才会产生影响

刘教授指出，核废水逐渐扩散到全球范围内，确实会产生一定影响，但仍需进行持续观察、监测与研究，而民众目前也无需太过担忧。





“因为我们平常即使不面临任何污染事故，每天也暴露在各种各样的污染物中：现在海洋中的塑料污染，我们平常所吃的食物中各种各样的化学试剂，包括射线、非电离辐射和电离辐射的问题……”





“大家都知道澳大利亚皮肤癌发病率非常高，这个主要是跟暴露在紫外线中有关，所以一些看似并没有太大危害的环境（因素）、污染物的话，长期暴露、不断累积，它是会产生一些影响的。”





“那你如果没有非常高的累积量，通常来说影响会比较小一些。”





因此，他也建议大家日常膳食种类多样化，勿集中摄入某些类型的食品：“你只吃几种食品的话，就有可能有某种有害物质的高浓度累积。”



“所以大家如果说在饮食结构中以海产品为主的话，那可能你就得小心一点、注意一点了，但是如果我们食品非常多样化的话，其实也没有必要过多去担心。”



核废水长期影响仍存在不确定因素

刘教授表示，人们对核废水一事的广泛关注是值得肯定的，这可以无形中给有关当局形成压力，让其“以一种相对公开透明的方式”进行处理。





对于忧心核废水对身体健康会产生不良影响的民众，他则建议大家日常注意身体养护，并保持心态健康。





“十年、二十年多后废水排放到底对人群健康产生什么样的影响，留给公共卫生的专家来做研究，这是非常复杂的一项研究，不是说我们普通人通过个人的体会、经历，就能够得出一个准确的结论，”他表示。





“从我们个人角度来说，我们应该注意维护自己的健康，方式是非常多的，包括多样化的饮食、积极的体育锻炼，避免一些可能危害健康的生活行为习惯比如说吸烟酗酒。”





“另外心理健康非常重要，你天天去担心这个问题，实际上对你的健康来说并不见得是件好事。”





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