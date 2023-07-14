【圆桌健谈】营养专家解读：“白人饭”到底是不是“吃饭糊弄学”？

在中文社交媒体，一种饮食方式骤然走红，网友们将其称为“白人饭”，更有甚者戏称其为“生命体征维持餐”。





所谓“白人饭”的主要特点一是冷，二是生，三是素，有人认为它颇具极简主义理念，但也有人将其比作“吃饭糊弄学”。





在席卷中文社媒后，这一本应为舶来品的概念竟又戏剧化地“内销转出口”，进入了海外社交媒体，引发了更广泛的讨论。



“白人饭”到底是不是在糊弄？长期食用“白人饭”健康吗？本期《圆桌健谈》将为您带来营养学家的观点。



减肥好帮手 还是营养不良的推手？

布里斯班营养师Venus Zhang同样注意到了社交媒体上调侃“白人饭”的帖文。



布里斯班注册营养师Venus Zhang。 Source: Supplied 她说：“觉得还蛮有趣的，我当时看到的图片其实就是那种，一根胡萝卜配点黄瓜，还有他们的经典饮食奶酪配饼干，还有一些罐头食品……”





悉尼注册营养师陶拓更是打趣称，网络上一些被调侃的饮食甚至都不能称之为“白人饭”：“我还看见更夸张的就是两根胡萝卜，好多小菠菜叶、蔬菜叶，这个理论上不能算‘白人饭’，这个算‘动物饭’——当然就是网友搞笑嘛。”





Venus表示，被统称为“白人饭”的饮食简单方便且便宜，也符合中国职场压力环境下年轻人“当下的思想还有饮食习惯”。然而，作为一顿饭，“白人饭”的营养价值是不够的。





“就比如说那个奶酪配饼干，它里面是只有四五片饼干，再加一些奶酪和一些火腿肉，然后他们把这个当作一个中饭。但是我们人体所需的一日三餐里，（需要的）这些热量是远远不止的，”她说。





“而且本身的食物选材也是不算很健康。因为火腿肉其实它是腌制食品，里面是有亚硝酸盐的，对我们人体其实会产生炎症啊，然后再严重一点的话，就会可能导致大肠癌。”



注册营养师陶拓。 Credit: 陶拓 一些减肥人士或许会说，简单、清淡、热量少，不正是减重所需要的饮食吗？但Venus呼吁人们健康减肥，不能为此长期使用“营养不达标”的饮食。





“减肥减脂无疑就是两种（方式），一种就是多动，还有一种是少吃。如果说我吃‘白人饭’，吃奶酪配饼干，如果你每天中午都吃这个，那你一周肯定瘦，但是你的营养值确实是不达标的。”





“还有人是吃水煮鸡胸肉、水煮菜，但是没有油没有盐的话，本身也没有办法促进那些营养吸收的。”



“白人饭”也可以健康且营养均衡？

但“白人饭”的营养与否也不该一概而论，任何饮食模式的健康与不健康都在于餐食制作过程中是否注重均衡搭配。





Venus说：“如果我选择非常快捷简单的一餐的话，我肯定会注重很多营养搭配。如果我拿了一根生黄瓜的话，那我一定会再配一些鸡胸肉，再配一个全麦面包，然后再拿一些坚果，所以我有了三大营养元素——脂肪、蛋白质，碳水。”



“因为有了脂肪，所以说我所有的营养都可以被我身体吸收。就是怎么讲呢，一个比较均衡的一餐。”





陶拓对此也表示赞同，认为饮食是否健康“还看你对健康的理念是什么”。首先从被他调侃为“动物饭”的生食蔬菜开始：他认为蔬菜生吃没什么不好的，但某些蔬菜需要格外注意。





“比如我看有些健身教练说吃得健康要吃什么呢，吃西兰花，他也不做（烹调），直接在那儿嚼。但有一些……蔬菜不加工直接吃进去的话，那里面存在植酸，只有经过热加工才会消失。”



Hardworking manager eating a sandwich during work Source: Getty / Getty Images “植酸会影响某些营养素的吸收，等于你可能啃了一根西兰花，但营养素根本吸收不了。”





除了注意食材是否必须要经过加工方可食用之外，陶拓还指出，无论是“白人饭”还是华人习惯的传统中餐饮食，要达到健康标准，必须要包含每日所必须的营养物质，也就是Venus之前提到的三大营养元素——碳水化合物、蛋白质和优质脂肪。





他表示，碳水过高而蛋白质含量低，餐食就不扛饿；脂肪摄入不足会影响许多重要营养的吸收，例如脂溶性维生素；而蔬菜中包含人体每日必不可少的营养，包括膳食纤维、抗氧化剂等。



总体而言，网络上被调侃为“白人饭”的简餐，例如打工人为午餐简单准备的三明治或沙拉，依旧可以通过均衡搭配，摆脱“吃饭糊弄学”的标签，成为健康精致的饮食。





陶拓说：“其实白人饭也挺博大精深的。因为欧洲这么多国家，我岳母是从捷克来的，他们那边有好多不同的饭、炖菜、面食等。我们调侃‘白人饭’就是指三明治，加上点菜叶子，它只是午餐的一种，实际上做起来也有不同的风格，用的原料等等也可以很健康。”



它主要还是（需要遵循）饮食均衡搭配这么一个原则。

以上是本期《圆桌健谈》全部内容，下期节目营养师将介绍如何制作营养均衡的快手简餐，打造健康“白人饭”。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



