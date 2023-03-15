亚裔故事在奥斯卡大放异彩 中澳双栖影视工作者怎么说?

在近期举办的第95届奥斯卡金像奖颁奖典礼中，一部讲述亚洲故事的《瞬息全宇宙》横扫7项大奖。





其中表演类三个，分别颁发给：最佳女主角杨紫琼，最佳男配角关继威和最佳女配角杰米·李·柯蒂斯（Jamie Lee Curtis）；同时夺得最佳原创剧本，最佳剪辑，最佳导演和最佳影片奖。



Danica Luo是一位编剧，她在澳大利亚和中国都有着丰富的影视从业经历。早年，她在悉尼科技大学攻读媒体制作专业（Media Production），毕业后回到中国发展。但由于疫情封控和官方对行业审查机制等因素的影响，Danica重新回到了澳大利亚继续影视工作。





她作为资深的相关行业从业者，Danica对该片的获奖表述了难以克制的激动。





Danica： 我太喜欢它了，杨紫琼作为这个电影的代表，甚至她作为亚裔演员，都是亚裔影视工作者在海外发展的一个代表。她值得如今所有的这些嘉奖。





我心里面觉得你们终于看到这一群天才了吧！那种那种心情，你知道吗？就是又开心，又觉得她值得，又觉得你们太晚看到了，我又有点生气，但同时又很欣慰，你知道就是非常的复杂，所以我会流泪。



编剧Danica Luo。 当谈到文艺工作者如何能为海外观众讲好一个故事，她认为有机遇也有挑战，但不可否认的是，海外观众对不同文化和故事的包容性变得越来越大，创作者的机会也随之变得越来越多。





她认为正是因为东方的，亚洲的，中国人特有的，甚至是人与人之间不一样的差异性，才造就了一个又一个征服全球其他观众的原因。





Danica： 因为你的生活司空见惯，可是我带给你的生活是你从来没有见过的，是你从来没有听过的这种东西才有意思。你会发现这些就是亚裔创作者所创作的那个根基。





为什么收看的观众不只是亚裔观众呢？为什么白人观众，黑人观众或是别的种族的观众，本地的观众，欧洲的各个国家观众，他们全都会看？就是因为（文化）不一样，但是在很基础的地方，（比如） “爱”这些东西上，又能唤起我的共鸣，但同时我会发现，原来你表达爱的方式跟我们不一样，你这么的就是亚洲女孩会有那些含羞带怯啊，她因为太害羞了，会做出些很搞笑的事情。这件事情可能是一些很西方的女孩她不太能理解的，她会觉得说在生活中没有见过，但是又很可爱，那她也能够共情，并且喜欢这种差异化。



虽然这样的差异让Danica觉得“不同”恰好是自己打入海外市场最重要的特质之一。但作为母语不是英文的Danica来说，自己面临最大的挑战是如何用语言表达自己的故事和想法。





Danica： 我觉得语言和文字能力是最大的障碍，最大的挑战，但是因为他也他说白了其实是唯一的挑战。对我来说，我不觉得文化上的差距，或者是文化之间的这种碰撞，是任何挑战。但凡你能用语言把它和你能用语言和文字把它传达出来，所有的差异都是优势，我是这样理解的。





对于中国和澳大利亚影视行业存在许多不同，比如文化背景，教育方式，工作环境……作为一名双栖的影视行业工作者，她描述中国的影视行业更像一个“师徒”关系的，人情味浓郁的社会。





Danica： 因为我觉得中国的影视发展可能是时间上略微比较晚一点，所以他还停留在那个比较古老的阶段。这个阶段不是很工业体系的，他有点那种师徒制的感觉，就是师傅带着徒弟，有点像我们过去古时候的那个搞戏班子的那种状态，它还一直延续了下来。



Danica描述，在澳洲学习影视的流程是不分科系的，所有人在大学前半程都需要学习电影相关的文化和艺术，很多科目的课程都是通用的。这样培养出来的学生在剧组里，可以适应更多岗位的需要，而且也可以更加多元地参与到电影制作的每一步。





她分享说，在中国，剧组人员的知识背景差异可能会导致一些沟通上的隔阂。





Danica： 工作这些人里面，有人可能是完全不识字的，有人可能是硕士博士，就是学历差的非常的大，有人可能经验特别的丰富，但是你问他是怎么出来的，他就是自己一步步摸索出来的，最初可能是也是转行进来的；那有人是科班学出来，高中毕业考到了北京电影学院。它导致这个人员构成非常的复杂。中国又是一个人情社会，在这种小班子组成的这种，一群人组合在一起的剧组里。我当时会觉得非常的疲惫，就是包括沟通啊，各个部门之间的交流啊，会耗费你很多本本来不需要的精力和时间，这些东西是我在澳洲学习影视和想要从事这个行业的时候，根本曾经没有考虑过的事情。



